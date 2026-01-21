Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez, Bu Bayrak Asla İnmez

Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen son saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz.

Al bayrağımız, bu topraklarda yaşayan aziz Türk milletinin namusu, onuru ve bağımsızlığının sembolüdür. Ona uzanan her el, doğrudan milletimizin iradesine uzanmıştır.

Bu vatan, yalnızca bugün değil; 1071’den çok daha önce, aziz milletimizin şehit kanlarıyla yoğrulmuş, sınırları imanla çizilmiş kutsal bir yurdudur.

Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve diğer tüm kardeş halklar asırlardır birlikte yaşamaktadır. Hepimiz, ortak adıyla Türk milletiyiz. Bu ifade bir ırkçılık değil; tarihin, devlet geleneğinin ve ortak kaderin adıdır.

Osmanlı’dan bugüne uzanan bu büyük mirasta, Müslüman denildiğinde dünyada akla gelen millet Türk milletidir.

Kürtler, Araplar, Çerkezler ve tüm halklarımız; imanla vatanını savunan kardeşlerimizdir. Aramızda ayrım yoktur, olmayacaktır.

Ancak ABD ve İsrail destekli terör yapıları olan YPG, SDG ve PKK gibi unsurlar; bölgeyi istikrarsızlaştıran, milletimizin birliğini hedef alan kirli planların aparatı hâline gelmiştir.

Sözde farklı isimler altında yürütülen bu yapılanmalar, Türk askerine ve Türk milletine silah doğrultmuş, al bayrağımızı hedef alacak kadar ileri gitmiştir.

Mardin’de yaşanan bayrak indirme girişimi, bu zihniyetin açık bir göstergesidir.

Şunu herkes bilmelidir ki:

Türk milleti bayrağını indirtmez.

Türk milleti vatanını sahipsiz bırakmaz.

Türk milleti gerektiğinde imanıyla, gerektiğinde canıyla bu toprakları savunur.

Al bayrağımız göklerde dalgalandıkça, bu vatan bölünmez.

Şehitler ölmez, millet yenilmez.