SON
DAKİKA
Başkan Şahin, “Güzellik merkezleri mafya merkezlerine dönüştürülmesin”
Kayseri’de “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen” eğitimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselecek”
Akar'dan milli değerleri hedef alanlara sert mesaj
Erciyes Anadolu Holding Basınla Buluştu: ‘Seneyi büyüyerek kapattık’
Yazarlar Tüm Yazıları
Hüseyin TAŞ

Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez, Bu Bayrak Asla İnmez

Hüseyin TAŞ

Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen son saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz.

Al bayrağımız, bu topraklarda yaşayan aziz Türk milletinin namusu, onuru ve bağımsızlığının sembolüdür. Ona uzanan her el, doğrudan milletimizin iradesine uzanmıştır.

Bu vatan, yalnızca bugün değil; 1071’den çok daha önce, aziz milletimizin şehit kanlarıyla yoğrulmuş, sınırları imanla çizilmiş kutsal bir yurdudur.

Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve diğer tüm kardeş halklar asırlardır birlikte yaşamaktadır. Hepimiz, ortak adıyla Türk milletiyiz. Bu ifade bir ırkçılık değil; tarihin, devlet geleneğinin ve ortak kaderin adıdır.

Osmanlı’dan bugüne uzanan bu büyük mirasta, Müslüman denildiğinde dünyada akla gelen millet Türk milletidir.
Kürtler, Araplar, Çerkezler ve tüm halklarımız; imanla vatanını savunan kardeşlerimizdir. Aramızda ayrım yoktur, olmayacaktır.

Ancak ABD ve İsrail destekli terör yapıları olan YPG, SDG ve PKK gibi unsurlar; bölgeyi istikrarsızlaştıran, milletimizin birliğini hedef alan kirli planların aparatı hâline gelmiştir.
Sözde farklı isimler altında yürütülen bu yapılanmalar, Türk askerine ve Türk milletine silah doğrultmuş, al bayrağımızı hedef alacak kadar ileri gitmiştir.

Mardin’de yaşanan bayrak indirme girişimi, bu zihniyetin açık bir göstergesidir.
Şunu herkes bilmelidir ki:
Türk milleti bayrağını indirtmez.
Türk milleti vatanını sahipsiz bırakmaz.
Türk milleti gerektiğinde imanıyla, gerektiğinde canıyla bu toprakları savunur.

Al bayrağımız göklerde dalgalandıkça, bu vatan bölünmez.
Şehitler ölmez, millet yenilmez.

Yorumlar 2
Erkânî 21 Ocak 2026 12:49

Allah sizden razı olsun

Mehmet K Talaslı 21 Ocak 2026 12:38

Tebrikler kardeşim

Yazarın Diğer Yazıları

Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez, Bu Bayrak Asla İnmez

21 Ocak 2026 11:37

Üs Savaşları: 21. Yüzyılın Sessiz İşgali

19 Ocak 2026 11:14

Musa ve Yusuf Aleyhisselam’in Hayatlarindaki  Hikmetler

16 Ocak 2026 14:51

Sudan: Emperyalist Hesapların Kesiştiği Coğrafya

13 Ocak 2026 21:44

Önce İnsan: 'İnsanı sev ki, hayvanları sevebilesin'

11 Ocak 2026 16:24