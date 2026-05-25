Teslimiyet yolculuğu (bölüm 3 Kurban)

HAC, KURBAN VE TESLİMİYET YOLCULUĞU

Yolculuk devam ediyor…

İnsan yalnız dünyaya gelen bir yolcu değildir. İnsan aynı zamanda Rabbine dönen bir yolcudur.

Bu dönüş bazen bir secdede başlar…

Bazen bir gözyaşında…

Bazen içten edilen bir tövbede…

Bazen de kurbanın gölgesinde, teslimiyetin tam ortasında…

Zilhicce günleri geldiğinde yeryüzünün kalbi başka atar.

Özellikle Zilhicce’nin ilk on günü Allah katında çok kıymetlidir. Fecr Suresi’nde bu mübarek vakitlere dikkat çekilir:

“Fecre andolsun. On geceye andolsun.”

Bu günler;

dua günleridir,

zikir günleridir,

tevbe günleridir,

kurban günleridir,

teslimiyet günleridir.

Ve kulun Rabbine en yakın olduğu vakitlerdendir.

Kurban yalnızca bir ibadet değildir.

Kurban; Allah’a yaklaşmaktır.

Kurban; nefsi Allah için bırakabilmektir.

Kurban; “Ben değil, Sen” diyebilmektir.

Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın teslimiyeti bunun en büyük örneklerinden biridir.

Kurban bize şunu öğretir:

Allah ete ve kana değil, kalplerdeki takvaya bakar.

Kâbe etrafında yapılan tavaf yalnız bedenin dönüşü değildir; kalbin Rabbine yönelişidir.

Safa ile Merve arasında yapılan sa’y; umudun, sabrın ve teslimiyetin yürüyüşüdür.

Kul bazen yorulur…

Bazen kırılır…

Bazen bekler…

Ama Rabbine yürümeye devam eder.

Asıl mesele şudur:

Ruhumuzu ölmeden önce Allah’a teslim edebiliyor muyuz?

Ölüm geldiğinde ruh Rabbine dönecektir. Bundan kaçış yoktur.

Fakat ne güzeldir ki insan daha dünyadayken kalbini Allah’a teslim eder.

Secdesiyle…

Duasıyla…

Tövbesiyle…

Kur’an’a bağlılığıyla…

Arife günü affa açılan büyük bir kapıdır.

Kul ellerini semaya kaldırır ve der ki:

“Allah’ım… Sana geldim.

Eksik geldim.

Kusurlu geldim.

Ama Sana geldim…”

Çünkü bütün yollar sonunda Allah’a çıkar.

Kurban bize teslimiyeti,

tavaf bize yönelişi,

sa’y bize ümidi,

Arife ise affı hatırlatır.

Ve bütün yolculukların sonunda tek bir hakikat vardır:

Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.

Unutma…

Sen yolcusun.

Bu dünya geçicidir.

Asıl dönüş Allah’adır.

En güzel yolculuk,

Allah’a teslimiyet yolculuğudur.

Arefe günümüz ve Kurban bayramımız mübarek olsun. Tüm İslam alemi birlik beraberlik içerisinde olsun..

