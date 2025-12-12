Toplumsal Deprem: Türkiye’de Ahlaki Çöküşün Eşiğinde

Türkiye, son yıllarda hızla derinleşen bir toplumsal ve ahlaki çöküş sürecinin içine girmiştir. Ülkenin dört bir yanından gelen haberler; hırsızlık, yolsuzluk, sahtekârlık, uyuşturucu kullanımı ve ticareti, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddet gibi olayların her geçen gün arttığını göstermektedir. Bu tablo, bireysel yapının bozulmasıyla birlikte toplumsal vicdanın da çöküşe geçtiğini ortaya koymaktadır.

Bu değerlendirme hiçbir şekilde siyasi ya da partizan bir bakış açısı içermemektedir. Amaç; ülkemizdeki sosyal yapının bozulma sebeplerini ortaya koymak ve çözüm yollarını sunmaktır.

1. AHLAKİ ÇÖKÜŞÜN GÖRÜNEN YÜZÜ

Toplumsal çözülmenin belirtileri hayatın her alanında kendisini göstermektedir:

- Kurumlara duyulan güvenin azalması

- Şiddetin ve öfkenin günlük yaşamda sıradanlaşması

- Trafikte tahammülsüzlük ve saygı eksikliği

- Empati, merhamet ve hoşgörünün zayıflaması

- Aile içi çatışmaların artması ve kardeşliğin zedelenmesi

Kardeşin kardeşi öldürdüğü, aile bireylerinin birbirinin malına göz diktiği, insanların birbirlerini en küçük tartışmada dahi ezmeye çalıştığı bir toplum, büyük bir ahlaki sarsıntı içindedir.

2. BU NOKTAYA NASIL GELDİK?

a) Dini Bilgi ve Bilinç Eksikliği

Müslüman bir toplum olmamıza rağmen dinin özünü oluşturan ahlak, adalet, merhamet, kul hakkı ve dürüstlük gibi değerler yeterince yaşanmamaktadır. Kur’an-ı Kerim, birçok kişinin zihninde sadece cenaze merasimlerinde okunan bir kitap hâline gelmiştir.

b) Kurumsal Sorumlulukların Yerine Getirilmemesi Devletimizin Aile bakanlığı, Diyanet, din görevlileri, Milli eğitim kurumları ve öğretmenler, Sosyal kuruluşlar (kendi fikirleri yerine) İslami, insani ahlaki eğitim konusunda yeterince etkin olamamıştır.

c) Okumama ve Kendini Geliştirmeme

Toplum olarak okumuyor, araştırmıyor, bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi oluyoruz.

d) Aile Yapısının Zayıflaması

Aile; ahlakın, vicdanın ve insanlığın ilk öğretildiği yerdir. Aile bağlarının zayıflaması toplumsal çöküşün önemli sebeplerindendir.

3. BU DEPREMDEN NASIL ÇIKACAĞIZ?

a) Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak

Kur’an’ın hayat rehberi hâline gelmesi ve Peygamber Efendimizin ahlakının örnek alınması gerekmektedir.

b) Güzel Ahlakı Yeniden Hayatın Merkezine Yerleştirerek

Dürüstlük, adalet, merhamet, emanet bilinci, sabır ve kul hakkından sakınma gibi değerlerin yeniden hâkim kılınması şarttır.

c) Öfke ve Tahammül Eğitimini Güçlendirerek

Trafikte, evde, iş yerinde ve sokakta öfkesine hâkim olabilen her insan toplumun düzelmesine katkı sağlar.

d) Eğitim Sistemini Ahlak Temelli Yapılandırarak

Sadece akademik başarıya değil; erdemli birey yetiştirme anlayışına önem verilmelidir.

e) Değişimi Kişisel Hayatımızdan Başlatarak

Toplumsal dönüşüm, bireyin kendisini düzeltmesiyle başlar.

SONUÇ:

Türkiye, büyük bir medeniyet mirasına sahip bir ülkedir. Toplumsal çöküşten kurtulmanın yolu; Kur’an’ın rehberliğinde, Aile yapısını korumak ve bireysel güzel ahlakı yeniden hâkim kılmaktan geçmektedir.