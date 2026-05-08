Türk Hürdür Bayrak Namustur

Türk özgürdür.

Türk hür doğar, hür yaşar ve asla esaret altına girmez.

Bu sadece bir söz değil;

binlerce yıllık tarihin, imanla yoğrulmuş bir milletin değişmez kaderidir.

Bayrak, Türk için sıradan bir kumaş değildir.

Bayrak; hürriyetin adı, vatanın şerefi, milletin namusu ve Allah’a bağlılığın sembolüdür.

Al rengi, rastgele bir renk değildir.

Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a kadar

bu topraklara düşen şehitlerin kanıdır.

Hilal, imanın;

yıldız ise istikbalin ışığıdır.

Bu bayrak; bir milletin sadece simgesi değil,

bir inancın, bir medeniyetin ve bir ruhun özetidir.

Türk’ün olduğu her yerde bayrak vardır.

Göktürk’ten Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar

nerede bir Türk devleti varsa, orada bayrak göklerde dalgalanmıştır.

1071’de Malazgirt’te Anadolu’ya dikilen bayrak,

bu topraklara vurulmuş ebedî mühürdür.

Türk bayrağı yere düşmez.

Düşürülmek istenirse, bir Türk evladı onu kaldırır.

Gerekirse canıyla, kanıyla yeniden göndere çeker.

Çünkü Türk için:

Bayrağı yere düşürmek zillet,

onu kaldırmak hürriyettir.

Bayrağa uzanan el,

yalnızca millete değil,

bu vatana emanet eden Allah’a da uzanmış olur.

Bu ruhun en gür sesi İstiklâl Marşı’dır:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”

Bu sözler bir şiir değil,

bir milletin karakteridir.

“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak…”

Bu, bayrak düşerse vatanın da düşeceğini bilen bir şuurdur.

Bayrak varsa vatan vardır.

Vatan varsa millet vardır.

Millet varsa iman vardır.

Türk için bayrak sevgisi,

vatan sevgisiyle;

vatan sevgisi ise Allah sevgisiyle yoğrulmuştur.

Bu sevgi;

ne korkuyla,

ne zulümle,

ne de zamanla yok edilir.

Çünkü bu sevgi;

imanla, şehadetle ve tarih şuuru ile beslenir.

Vatan için şehit olmak bir son değil,

Allah katında en yüce mertebedir.

Bayrak için can vermek,

sadakatin en yüksek ifadesidir.

BAYRAK SEVGİSİ

Bayrak, Türk’ün kalbinde atan hürriyet nabzıdır.

Nerede bir Türk yurdu varsa,

orada bir bayrak dalgalanır.

Anadolu’da al bayrak,

Azerbaycan’da üç renk,

Orta Asya’da ay ve yıldız…

Renkler farklı olabilir,

ama iman birdir, kök birdir, yön birdir.

Bayrak; vatandır, namustur, hürriyettir.

Yere düşmez. Düşürülemez.

Türk milleti var oldukça,

bu bayraklar dünya üzerinde

hürriyetin, imanın ve şehadetin sembolü olarak

dalgalanmaya devam edecektir.



