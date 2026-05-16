Yol Arkadaşının Kaderi ve Büyük Kurtuluş

EBEDİYETİN EŞİĞİNDE: YOL ARKADAŞININ KADERİ VE BÜYÜK KURTULUŞ

İnsanlık tarihi boyunca bilincimizi en derinden sarsan, felsefeyi, sanatı ve inanç dünyasını şekillendiren temel dürtü hiç şüphesiz ebediyet arzusudur. İnsan, fıtratı gereği yok oluşa direnç gösteren, süreklilik talep eden bir varlıktır. Kur’an-ı Kerim, bu derin hakikati Sâffât Suresi’nin 50-60. ayetleri arasında eşsiz bir sahne ile gözler önüne serer. Bu ayetler yalnızca cennet ve cehennemin tasvirini yapmaz; aynı zamanda insan ruhunun kurtuluş anındaki en büyük şokunu, sevincini ve tatminini dramatik bir diyalogla anlatır.

Özellikle 58. ayet merkezinde bakıldığında ortaya çıkan hakikat şudur: Korkunun sonu, aidiyetin kesinleşmesi ve ebediyetin idraki.

Zıt Mekânlar, Tek Hakikat

Sahne, cennet ehlinin karşılıklı oturduğu, huzur ve emniyet içinde sohbet ettiği bir atmosferle başlar. Bu an, sadece bir mutluluk değil; dünya yorgunluklarının tamamen silindiği bir arınmadır. Tam bu sırada içlerinden biri geçmişi hatırlar… Bu hatırlayış basit bir nostalji değildir. Bu, hak ile batılın ayrıldığı yolun muhasebesidir.

Metinde tasvir edilen dünyadaki arkadaş tipi şu özelliklere sahiptir:

· Ahireti inkâr eden,

· Hesabı küçümseyen,

· İnananla alay eden bir figürdür.

Ve asıl çarpıcı gerçek burada ortaya çıkar: İnsan, çoğu zaman yolunu yalnız değil; yol arkadaşlarıyla kaybeder ya da bulur.

Yüzleşme: Bir Adım Farkla Kurtuluş

Cennet ehli olan kişi yanındakilere, “Onun şimdi ne hâlde olduğunu görmek ister misiniz?” diye seslenir. Cehennemin derinliklerine doğru bakılır ve acı gerçekle karşılaşılır: Eski yol arkadaşı cehennemin tam ortasındadır. Bu sahne, sadece anlık bir karşılaşma değildir; iki farklı hayat tercihinin nihai ve kaçınılmaz sonucudur.

Cennet ehlinin kurduğu şu cümle oldukça sarsıcıdır: “Az kalsın beni de helak edecektin! Eğer Rabbimin hidayeti olmasaydı, ben de senin yanında olacaktım.” Bu beyandan çıkarılacak iki büyük ders bulunmaktadır:

· Kurtuluş, insanın yalnızca kendi gücüyle değil, ilahi hidayet ve lütuf sayesinde gerçekleşir.

· Yanlış insan, doğru insanı bile fark ettirmeden uçuruma sürükleyebilir.

58. Ayet: Korkunun Ölümü

Bu dehşetli yüzleşmenin, yani kıl payı kurtulunan o büyük uçurumun hemen ardından, müminin kalbinden adeta bir sevinç çığlığı gibi şu soru dökülür: “Biz bir daha ölmeyeceğiz, değil mi?” (Sâffât, 58)

Bu soru bir şüphe ifadesi değildir; hayretle patlayan, idraki aşan bir sevincin dışa vurumudur. Çünkü insanoğlunun en büyük kök korkusu; kaybetmek, yok olmak ve bitmektir. Dünyadaki her büyük mutluluğun içinde bile daima “Ya biterse?” kaygısı gizlidir. Ancak bu eşikten sonra ölüm, kayıp ve ayrılık tamamen ortadan kalkmıştır. Sâffât Suresi 58. ayet, insanın zamana ve yok oluşa karşı taşıdığı tüm zincirlerin kırıldığı andır.

Geri Dönüşsüz Güvenlik

Sürecin devamı olan 59. ayette bu gerçek tamamen kesinleşir: “Sadece dünyadaki ilk ölümümüz… Artık azap da yok.” Bu ifade, ölümün bir kez yaşanıp bittiğini ve bir daha asla tekrarlanmayacağını ilan eder. Artık insan; korkudan, acıdan ve yok olmaktan tamamen arınmıştır. Bu durum, sadece bir sonsuzluk tasarımı değil; ucu bucağı olmayan mutlak bir sonsuz güvenlik halidir.

Büyük Gerçek: Kazanan Kim?

Pasaj şu kesin hükümle son bulur: “İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.” (Ayet 60). Kur’an-ı Kerim burada başarı tanımını kökten değiştirir. Gerçek başarı; para, makam ya da geçici dünyevi zaferler değildir. Gerçek başarı, ölümün bile hükmünün bittiği o mutlak ebediyet yerinde sonsuz emniyete kavuşmaktır.

Son Söz: Yol Arkadaşını Seç, Kaderini Seç

Bu ayetlerin günümüze bakan en çarpıcı mesajı şudur: İnsan, sadece kendi bireysel tercihleriyle değil, yanında yürüdüğü, hayatı ve fikirleri paylaştığı insanlarla da kaderini belirler. Bir arkadaş, insanı cennete de yaklaştırabilir, fark ettirmeden adım adım bir uçuruma da sürükleyebilir. Nihai hesap gününde şu gerçek açıkça ortaya çıkacaktır: Bazı insanlar hayat arkadaşı değil, doğrudan birer kader kırılmasıdır.

Büyük Kurtuluş

Bu dünya geçici bir durak, ölüm kaçınılmaz bir kapı, ahiret ise ruhun aradığı asıl yurttur. Ve asla unutulmamalıdır ki: Yanındaki insan, seni ya ebedî kurtuluşa taşır ya da sessizce yok oluşa götürür.



