Yolculuk Sevgi Yolculuğu - 2

Sevgi Yolculuğu

Kur’an’ın özü sevgidir.

Allah’a kulluk sevgisi…

İnsana merhamet sevgisi…

Hakikate bağlılık sevgisi…

Gerçek sevgi insanı Rabbine yaklaştırır.

Bugün insanlar sevgiyi yalnızca dünya nimetlerinde arıyor. Oysa kalbin gerçek huzuru Allah’a yönelmekle olur.

Kur’an’da geçen şu mana ne kadar derindir:

“Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır.”

İşte asıl hedef budur.

Bir insanın makam sahibi olması değil…

Allah’ın razı olduğu kul olması önemlidir.

Modern Dünyanın Unutturduğu Hakikat

Bugün dünya insanı oyalıyor. Telefonlar, ekranlar, makam hırsları, gösteriş, kibir…

İnsan ölümü unutuyor.

Oysa mezarlıklar sessiz bir nasihattir.

Bir zamanlar konuşan insanlar şimdi toprağın altında yatıyor. Kimisi zengindi, kimisi güçlüydü, kimisi güzeldi… Ama bugün hepsi aynı hakikatte buluştu.

Dünya geçicidir.

İnsan burada ebedî kalmayacaktır.

Asıl Hazırlık

Bir yolcu nasıl ki yola çıkmadan önce hazırlık yaparsa, mümin de ahiret için hazırlık yapmalıdır.

Namaz, insanın Rabbine yönelişidir.

Oruç, nefsi terbiye eder.

Sadaka, kalbi temizler.

Kur’an, insanın ruhunu aydınlatır.

İnsan sadece kendisi için değil, ailesi için de sorumludur. Çocuklarına yalnızca dünya eğitimi değil, ahiret bilinci de vermelidir.

Çünkü gerçek başarı; Allah’ın huzuruna temiz bir kalple çıkabilmektir.

Kapıyı Çalacak Olan

Bir gün herkesin kapısı çalınacak.

Belki bir hastalıkla…

Belki bir gece vakti…

Belki ansızın…

İnsan ölümün yaşlıları beklediğini sanır. Oysa mezarlıklarda gençler de vardır.

Bu yüzden insan her gününü son günü gibi değerlendirmelidir.

Kırmadan…

Kul hakkı yemeden…

Kibirlenmeden…

Allah’a yönelerek yaşamalıdır.

Çünkü dönüş O’nadır.

Son Yolculuk ve Sonsuzluk

İnsan için dünya bir başlangıçtır, son değil.

Asıl hayat ahiret hayatıdır.

Cennet; iman edenlerin, sabredenlerin ve Allah’a teslim olanların yurdudur. Orada korku yoktur. Hüzün yoktur. Ayrılık yoktur.

İşte insanın gerçek vatanı orasıdır.

Hz. Âdem Aleyhisselam’ın çıktığı yer…

Müminlerin dönmek istediği yer…

Cennet.

Bu yüzden insanın bütün yolculuğu aslında Allah’a dönüş yolculuğudur.

En güzel Söz

Ey insan…

Sen bu dünyaya tesadüfen gelmedin.

Bir damla sudan yaratıldın.

Anne rahminde büyütüldün.

Dünyaya gönderildin.

İmtihan ediliyorsun.

Ve bir gün dönüş başlayacak.

O gün geldiğinde ne makamın, ne malın, ne şöhretin sana fayda verecek.

Sana fayda verecek olan;

İmanın, salih amelin, samimi kalbin ve Allah’a olan kulluğun olacaktır.

Unutma…

Sen de yolcusun.

Ve sizin de kapınız çalınacak bir gün…



