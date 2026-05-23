Yolculuk (bölüm 1)

Sizin de Kapınız Çalınacak Bir Gün

Yolculukların En Büyüğü: İnsan ve Ahiret Yolculuğu

İnsan…

Bir yolcudur.

Doğduğu andan itibaren yürümeye başlayan, her nefesinde biraz daha sona yaklaşan bir yolcu…

Kimi zaman bir otobüs, uçak,tren bileti için günler öncesinden hazırlık yapan insan, ne gariptir ki kendisini bekleyen en büyük yolculuğa çoğu zaman hazırlıksız yakalanır. Oysa bir gün herkesin kapısı çalınacaktır. Zengin-fakir, güçlü-zayıf, genç-ihtiyar fark etmeksizin… O kapı çalındığında artık dönüş olmayacaktır.

Kur’an’ın haber verdiği hakikat budur:

İnsan dünyaya boş yere gönderilmedi. Bu hayat bir imtihandır. Dünya ise geçici bir konaktır.

İlk Yolculuk: Hz. Âdem Aleyhisselam’ın Cennetten Dünyaya İnişi

İnsanlığın yolculuğu, Hz. Âdem Aleyhisselam ile başladı.

Allah Teâlâ, Hz. Âdem Aleyhisselam’ı kendi kudretiyle yarattı. Ona ruhundan üfledi. Meleklere secde ettirdi. Sonra onu cennete yerleştirdi. Orası huzurun, nimetlerin ve güzelliğin mekânıydı.

Hz. Âdem Aleyhisselam ve eşi Havva, cennette yaşamaktaydı. Açlık yoktu, korku yoktu, ölüm yoktu. Ancak Allah bir imtihan gereği onlara bir yasak koymuştu. Çünkü imtihan olmayan yerde kulluk sırrı ortaya çıkmazdı.

Şeytan ise kibri sebebiyle Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmıştı. İnsanlığın düşmanı olarak Hz. Âdem Aleyhisselam’a yaklaşmaya başladı. Vesvese verdi. Yasak ağacı süsledi. Sonunda Hz. Âdem Aleyhisselam ile Havva hata etti.

Bu hata bir son değil, insanlık yolculuğunun başlangıcı oldu.

Allah onları dünyaya gönderdi. Böylece insanlığın ikinci büyük yolculuğu başladı:

Cennetten dünyaya…

Dünya artık bir imtihan meydanıydı.

Anne Rahmindeki Sessiz Yolculuk

İnsan dünyaya gelmeden önce bile bir yolculuk geçirir.

Bir damla sudan yaratılan insan, anne rahminde şekillenir. Gözleri oluşur, kalbi atar, elleri meydana gelir. Karanlıklar içinde Allah’ın kudretiyle büyür.

Kur’an insanın yaratılış safhalarını anlatırken aslında insana şunu öğretir:

“Sen başıboş değilsin.”

Anne rahmi bir eğitim yeridir. Sessizdir ama mucizelerle doludur. İnsan orada konuşamaz, göremez, karar veremez; fakat Allah onu adım adım hazırlar.

Sonra doğum gerçekleşir.

Ve yeni bir yolculuk başlar.

Dünya: Kısa Bir Konaklama

İnsan dünyaya geldiğinde kendisini sonsuz yaşayacakmış gibi hisseder. Evler yapar, makamlar kurar, servet toplar, tartışır, kavga eder, hırslarının peşinden gider.

Oysa dünya bir misafirhanedir.

Kimisi 30 yıl kalır. Kimisi 60. Kimisi 90…

Kur’an’da bazı peygamberlerin uzun yıllar yaşadığı bildirilmiştir. Özellikle Hz. Nuh Aleyhisselam’ın kavmi içinde uzun süre tebliğ yaptığı anlatılır. Ancak ömrün uzunluğu değil, nasıl geçirildiği önemlidir.

Hz. Muhammed Aleyhisselam yaklaşık 63 yıl yaşamıştır. Buna rağmen insanlık tarihini değiştirmiştir. Çünkü bereketli ömür; iman, ihlas ve kullukla geçirilen ömürdür.

Bugün insanlar birkaç günlük tatil için bavul hazırlıyor. Bir yolculuk öncesi saatlerce plan yapıyor. Gideceği yere göre kıyafet seçiyor. Yanına yiyecek alıyor.

Peki insanın kabir yolculuğu için hazırlığı var mı?

Asıl soru budur.

Ölüm: Bir Son Değil, Geçiş Kapısı

Ölüm, yok oluş değildir.

Ölüm bir kapıdır.

İnsan dünyadan ahirete geçer. Tıpkı anne rahminden dünyaya geçtiği gibi…

Anne karnındaki çocuk dünyayı bilmezdi. Eğer ona “Bambaşka bir âleme gideceksin.” denseydi anlayamazdı. İşte dünya hayatındaki insan da ahireti tam kavrayamaz.

Fakat Allah peygamberleriyle bize haber verdi.

Kabir vardır. Hesap vardır. Mahşer vardır. Cennet vardır. Cehennem vardır.

İnsan dünyada yaptığı her şeyden sorguya çekilecektir.

Kitaplar ve Peygamberler

Allah insanı başıboş bırakmadı. Tarih boyunca peygamberler gönderdi. Her peygamber insanları hakka çağırdı.

Hz. Musa Aleyhisselam’a Tevrat verildi.

Hz. İsa Aleyhisselam’a İncil verildi.

Hz. Davut Aleyhisselam’a Zebur verildi.

Son olarak ise Kur’an indirildi.

Kur’an yalnızca okunacak bir kitap değildir.

O bir hayat rehberidir.

İnsan, yaratılış gayesini Kur’an ile öğrenir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu onunla anlar. Çünkü insan aklı tek başına yeterli değildir. Heva ve nefis çoğu zaman insanı yanıltır.

Bu yüzden peygamberler örnek olarak gönderildi.

Özellikle Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın hayatı, insanlık için yaşayan bir Kur’an oldu.

Merhametiyle…

Sabrıyla…

Adaletiyle…

Kulluğuyla…

İnsanlığa yol gösterdi.