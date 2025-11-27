Zamanın Yusuf'larına Selam Olsun!

(Ruhsal Dönüşümler – Metaforik Yazı)

Yusuf’a selam olsun…

Zamanın Yusuf’larına da selam olsun…

İffetini, gözünü, kalbini koruyan bütün erkeklere…

Her çağın bir Yusuf imtihanı vardır. Yusuf (a.s.) güzelliğin ortasında iffeti korumuş, nefsinin çağrısına “Maazallah – Allah’a sığınırım” diyerek karşı koymuştu. Bugün ise çağımızın Yusuf’u, aynı imtihanı çok daha kalabalık, çok daha karmaşık, çok daha görünür bir dünyanın içinde yaşıyor.

Nur Suresi, erkeklere ve kadınlara şu emri verir:

“Mümin erkeklere söyle: Gözlerini haramdan çevirsinler, iffetlerini korusunlar…” (Nur, 30)

“Mümin kadınlara söyle: Gözlerini haramdan çevirsinler, iffetlerini korusunlar…” (Nur, 31)

Bu iki ayet, aslında çağların değişmediğini, imtihanların biçim değiştirdiğini ama özün aynı kaldığını gösterir. Yusuf’un imtihanı bir odadaydı; bizim imtihanımız ise sokakta, ekranda, sosyal medyada, her an gözümüzün önünde. Zaman çoğaldı, görüntü çoğaldı, çıplaklık arttı; nefis daha hızlı kışkırtılıyor, şeytan daha süslü adımlarla yaklaşıyor.

Artık açıklık, çıplaklık seviyesine indi.

Kadınlar, şeytanın “beauty – güzellik” adıyla süslediği tuzaklara çekiliyor:

Güzellik salonları, sosyal medya filtreleri, dikkat çekme arzusu, beğenilme isteği…

Kim için süsleniyor kadın?

Kimi için güzelleşiyor?

Kendisi için mi, sevdiği için mi, çevresi için mi yoksa bakışları üzerine çekmek için mi?..

İşte burada asıl imtihan erkeğe düşüyor.

Çünkü erkek görmekle imtihan olur; kadın ise görülmekle.

Ve nefsin ateşini, gözün fitnesi tutuşturur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurur:

“Göz zinası bakmaktır.” [1]

“Erkek için dünyanın en büyük fitnesi kadın fitnesidir.” [2]

Bu yüzden zamanın Yusuf’u, gözünü koruyabilen erkektir.

Görüp de bakmayan…

Karşısına çıkan fitneyi Allah için terk eden…

Nefsine “dur” diyebilen…

Asrın fırtınası içinde iffetiyle dimdik durabilen…

Kalbini kirletmemek için gözünü koruyan…

Nefsine rağmen Rabbine sığınan…

Yusuf gibi sabırlı olan her erkek, kendi çağının Yusuf’udur.

Çünkü Allah’ın katında asıl güzellik, yüzün değil iffetin güzelliğidir.

Kadının gerçek değeri edebiyse, erkeğin gerçek değeri sabır ve göz terbiyesidir.

Bugün dünyada çıplaklık normalleşmiş olabilir.

Dikkat çekmek, teşhir, süs ve gösteriş yaygınlaşmış olabilir.

Ama müminin bakışı değişmez.

Çünkü iman, gözün niyetini belirler.

Bu yüzden yazının sonunda şöyle dua ediyoruz:

“Yusuf’a selam olsun…

Ve zamanın Yusuf’larına da selam olsun…

Gözünü koruyanlara, nefsine direnenlere, iffetiyle savaş verenlere selam olsun.”

Rabbim, çağımızda fitne çok olsa da, kalbimize Yusuf sabrı indirsin.

Her bakışımızı rahmetle terbiye etsin.

Gözümüzü haramdan, kalbimizi günahtan muhafaza etsin.



Dipnotlar:

[1] Hadis Kaynağı: Buhârî, İsti'zân 12; Müslim, Kader 20 (2657).

[2] Hadis Kaynağı: Buhârî, Nikâh 17 (5096); Müslim, Zikir 97 (2740).