Zulkarneyn kim dir?

KEHF SURESİ'NDEKİ ZÜLKARNEYN, OĞUZ KAĞAN OLABİLİR Mİ?

Tarihî ve Kültürel Benzerlikler Üzerine Bir Değerlendirme



Kur’anı Kerim'de Kehf Suresi'nde zikredilen Zülkarneyn kıssası, adalet, sarsılmaz bir iman ve yüksek idari gücün evrensel sembolüdür. Kelime anlamı itibarıyla 'çift boynuz sahibi' veya 'iki çağın/güneşin doğup battığı iki yönün hakimi' olarak tefsir edilen Zülkarneyn, Allah'ın sevgili bir kulu ve yeryüzünü hak ile adalet üzere nizamlayan muazzam bir liderdir.



Kehf Suresi'nin 83-98. ayetlerinde anlatılan Zülkarneyn kıssası, tarih boyunca farklı yorumlara konu olmuştur. Kur'an, Zülkarneyn'in kimliğini açıkça bildirmemiş; buna karşılık onun Allah tarafından desteklenen, adaletle hükmeden güçlü bir yönetici olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle bazı araştırmacılar Zülkarneyn ile Oğuz Kağan arasında tarihî ve kültürel benzerlikler bulunduğunu ileri sürmektedir.

Doğu ve Batı Seferleri

Kehf Suresi'nde Zülkarneyn'in batıya ve doğuya yaptığı seferler anlatılır (Kehf 18/85-90). Bu seferler adaletin tesisi ve halkın korunması amacı taşır. Oğuz Kağan Destanı'nda da doğudan batıya uzanan seferler ve cihan hâkimiyeti düşüncesi önemli yer tutar.

Adalet ve Devlet Yönetimi

Kur'an'da Zülkarneyn, 'Kim zulmederse onu cezalandıracağız; iman edip salih amel işleyene ise en güzel karşılık vardır.' (Kehf 18/87-88) diyerek adalet esaslı yönetimini ortaya koyar. Oğuz Kağan da Türk töresini uygulayan, boyları birleştiren ve devlet teşkilatını kuran adil bir hükümdar olarak tasvir edilir.

Demir ve Bakır Mühendisliği

Kehf 18/96'da Zülkarneyn'in demir kütleleri ve eritilmiş bakır kullanarak sağlam bir set yaptırdığı anlatılır. Türk kültüründe demir, güç ve devletin sembolüdür. Ergenekon Destanı'nda demir dağın eritilmesi yeniden doğuş ve bağımsızlığı simgeler. Bazı araştırmacılar bu kültürel benzerliğe dikkat çekmektedir.

Allah'a İman

Zülkarneyn, 'Bu Rabbimin bana verdiği bir rahmettir.' (Kehf 18/98) diyerek başarısını Allah'a nispet eder. Oğuz Kağan'ın İslamî dönemde şekillenen rivayetlerinde de tek Tanrı inancı ön plana çıkar.

Sonuç

Zülkarneyn ile Oğuz Kağan arasında adalet, devlet yönetimi, doğu-batı seferleri ve demir kültürü bakımından dikkat çekici benzerlikler bulunduğunu savunan araştırmalar vardır. Bununla birlikte Kur'an ve sahih hadisler Zülkarneyn'in kimliğini kesin olarak açıklamadığından, kim olduğunu bilmiyoruz net bir yorum yoktur,bu değerlendirme tarihî ve kültürel bir yorum olarak ele alınmalıdır.

Kaynakça

Kur'an-ı Kerim, Kehf Suresi 83-98

İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm

Taberî, Câmiu'l-Beyân

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili

Diyanet, Kur'an Yolu Tefsiri

Oğuz Kağan Destanı

Ergenekon Destanı



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