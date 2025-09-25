İsrail Yıkılacak

Roma ile yaptığı ikinci Pön savaşı sonrasında Kartaca, kurulduğu topraklara kadar geri çekilmiş ve Roma'nın neredeyse uydu devleti haline gelmişti. Ancak ikinci pön savaşında yaşananları Romalılar unutamıyor, korku ve utanç duyuyorlardı. Kartacalı efsane komutan Hannibal Barca, İtalya yarımadasında Romalılara tam 16 yıl boyunca terör estirmişti. Neredeyse 16 yıl düşmanın ana yurttaki saldırılarına cevap veremeyen Roma, başta Hannibal olmak üzere Kartaca'ya derin bir nefret besliyordu. Bunun politikayı da etkilemesi kaçınılmazdı, senatoda anti-kartaca kökenli fikirler ağırlık kazanmaya başlamıştı.

Özellikle senatonun etkili isimlerinden bilge Cato, dış ilişkilerle alakalı olsun olmasın, m.ö 153-149 arasındaki her konuşmasının sonunda ‘’delenda est carthago ‘’(KARTACA YIKILACAK) diyerek toplumu galeyana getiriyor, Romanın en büyük sorununun bu mesele olduğunu söylüyordu. İnsanlar arasında dolaşırken aniden bağrıyor ‘’Kartaca Yıkılacak’’ diyordu. Cato’nun bu müthiş inanmışlığı ve hayali ülkede çok büyük karşılık buldu ve Roma bulduğu ilk fırsatta Kartaca’nın üzerine yürüdü.

Romalılar artık harekat için bahane aramaktaydı. Çok geçmeden istedikleri bahaneyi de buldular ve Kartaca'nın Roma’nın müttefiki Numidya ile çatışmaya girmesiyle de, barış antlaşmasının ihlal edildiğini öne sürerek Kuzey Afrika seferi başlatılmıştır. Romalılar, M.Ö. 149'un son aylarında Kartaca'yı kuşatmaya alırlar. İki yıl boyunca 500 bin Kartacalı başkentte sıkışmış, son çare olarak kaçınılmaz savaş için hazırlanıp silah üretimine ağırlık vermişlerdir. Ancak kaçınılmaz olan mutlak son yalnızca savaş değildir.



İki yılı aşkın kuşatmanın sonrasında, M.Ö. 146 yılında Romalılar şehrin duvarlarını aşmayı başardılar. Ev ev, sokak sokak ne kadar kartaca vatandaşı bulunduysa hepsi öldürüldü. Bazı Kartacalılar evlerini kaleleştirip savunmaya kalktı ancak şansları yoktu, bazıları da Romalıların geleneksel olan üç günlük yağma süresini bekleyerek saklansalar da sonuç değişmedi. Çünkü konu yağma/ganimet değildi. Şehrin önde gelenlerinin teslim olması sonucunda günlerce süren katliam nihayet sona erdi. Fatura çok ağırdı, 450 bin Kartacalı öldürülmüş ve 50 bin civarındaki sağ kalanlar da köleleştirilmişti. Roma ordusunun kaybı ise sadece 17 bin olarak kayıtlara geçiyordu.

Bugün ‘’İSRAİL YIKILACAK’’ söylemini her yerde ve her zaman sebepli sebepsiz söyleme zamanı. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’

Ama nasıl yıkılacak?

Eceli gelen köpek, cami duvarına bevl edermiş. İsrail, cami duvarına bevl’den daha büyük bir şey yaptı ve eceli yaklaşıyor.

İslam dünyasındaki tüm olumsuzluklara rağmen bir devlet var ki hiç beklenmedik bir şekilde ayağa kalktı. Libya’da, Azerbaycan’da, Akdeniz’de, Pakistan’da, Suriye’de büyük başarılara imza attı. Savunma sanayinde müthiş hamleler yaptı.

Silahlı kuvvetlerimizin envanterine katılan Kara ve deniz araçları, havacılık ve uzay sistemleri, silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, entegre güvenlik sistemleri, muhabere ve elektronik sistemleri sırayla yazmaya kalksam okumaktan gözleriniz epey yorulur. Araçları ve sistemleri merak eden https://www.defenceturk.net/turk-savunma-sanayi-urunleri linkine gururla bakabilir.

Ben burada sadece son 5 yılda envantere giren kara araçlarının listesini vermekle yetineceğim.

1- ARMA II 8×8 Zırhlı Muharebe Aracı

2- Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)

3- EREN 4×4 Meskun Mahal Müdahale Aracı

4- ALGAN 8×8 Çok Maksatlı Hafif Arazi Aracı

5- KİRPİ / KİRPİ II Ambulans Mayına Karşı Korumalı Araç

6- HIZIR II 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç

7- TOSUN Uzaktan Kumandalı Zırhlı Yükleyici

8- COBRA II MRAP

9- ASFAT Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı

10- TOMA | Katmerciler

11- KAPLAN İnsansız Kara Aracı Ailesi

12- ALPAN İnsansız Kara Aracı

13- FIRTINA NG

14- Pusat 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç

15- Akrep II

16- LSA4 Taktik Tekerlekli Muharebe Aracı

17- Seyit 8×8 Konteyner Taşıyıcı Araç

18- Seyit 8×8 Tank Taşıyıcı Araç

19- Seyit 8×8 Kurtarıcı Araç

20- Derman Zırhlı Lojistik Destek Aracı

21- Rabdan

22- Kirpi II

23- PARS 6×6 İZCİ

24- Yörük (NMS) 4X4

25- Hızır

26- TÜMOSAN PUSAT 4X4

27- BMC AMAZON 4×4

28- KAPLAN 30 Yeni Nesil Zırhlı Muhabere Aracı

29- KAPLAN 10 Zırhlı Muharebe Aracı

30- KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank

31- Fırtına Kundağı Motorlu Obüs

32- Vuran: Çok Amaçlı 4×4 Zırhlı Araç

33- Ejder 6×6

34- Tulpar S Zırhlı Muharebe Aracı

35- Kaya

36- Kale

37- BMC EFE

38- Ural

39- BMC 245 (4×4)

40- Cobra

41- BMC 380 (6×6)

42- Cobra II

43- Ejder Kunter

44- Kaya II

45- ZİGA Zırhlı İç Güvenlik Aracı

46- ZPT

47- ZİGA – Su Topu Zırhlı İç Güvenlik Aracı

48- Pars 4×4

49- Ilgaz 4×4

50- AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı

51- Arma 8×8 Zırhlı Muharebe Aracı

52- KAPLAN Bomba İmha Robotu

53- Kaplan-20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı

54- PARS 6×6

55- Kaplan İnsansız Kara Aracı

56- ZMA-30 KORKUT Platformu

57- PARS III 8×8 TTZMA

58- Robas Keşif ve Gözetleme Robotu

‘’İSRAİL YIKILACAK’’

İnsanlıktan nasibini almamış, sınır tanımayan İsrail 9 Eylül 2025 tarihinde Katarın başkenti Doha’da Hamas üyelerinin Katarın aracı olduğu İsrail ile barış müzakerelerinin konuşulacağı binaya saldırı düzenledi. Saldırıyı kısa süre önce haber veren Türkiye sayesinde Hamas üyeleri kurtuldu. İslam coğrafyasındaki Amerika’nın en büyük askeri birlikleri bu ülkede olduğu halde Katar saldırısının hedefi olmaktan kurtulamamıştır. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’. Bu saldırıda iki başlık dünya kamuoyunda çokça konuşuldu. Birincisi, Türkiye nasıl istihbarat sağladı ya da hangi teknolojiyi kullandı da İsrail’in Katar’daki Hamas heyetine saldırı olacağını bildi. İkincisi Katarın Amerika’dan satın aldığı hava savunma sistemleri neden İsrail’in saldırısı sırasında devre dışı kaldı. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’.

Nedeni çok basit. Evinin kapısının anahtarını, hırsızdan satın almayacaksın. Yoksa yolunmuş tavuğa dönersin. Amerika bir tuşa bastı ve Katara sattığı hava savunma sistemleri devre dışı kaldı. Peki Türkiye hava savunma sistemini Amerika’dan mı aldı. Tabi ki hayır.

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı bir hava savunma sistemidir. Farklı irtifalarda görev yapan hava savunma sistemlerinin entegre şekilde çalıştığı bütünleşik bir mimari olarak tanımlanmaktadır. Sistem; SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli sistemleri kapsamaktadır. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’. Entegre mimarisi ile ortak hava resmi oluşturur ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleriyle savunmanın etkinliğini artırır.

Türkiye’nin İsrail’i dümdüz etmesinin önünde iki eksik var. Biri nükleer silah, diğeri kendi uçağımız. Kaan, inşallah 2028’de semalarımızda olacak. Nükleer silah üretmemizde çok uzak görünmüyor. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’.

Muhammed Emin Yıldırım, Alpaslan Kuytul gibi bazı aklı evvel hocalar ve çevreler Tayyip Erdoğan’a neden Gazze’yi savunmak için İsrail’e saldırmıyorsun diye beddua ediyorlar. İsrail’in Katar saldırısı sırasında Hava savunma sisteminin devre dışı kalması bu müptezellere verilebilecek en güzel cevap. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’

Evet İSRAİL YIKILACAK. Göreceksiniz, 5 sene sonra ya da 50 sene sonra. Çok uzakta değil. Bu şeref inşallah bizim ordumuza nasip olacak. ‘’İSRAİL YIKILACAK’’.



