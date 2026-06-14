Köklerimizin İdrakinde Yaşamak

Tolstoy, Çeçenlerin efsanevi kahramanları Şeyh Şamil ve Hacı Murat'ın hayatını anlatıığı 'Hacı Murat' adlı ünlü romanına Rusların Tatar adını verdiği deve dikeninin yaşama arzusu ve direnme gücünü tasvir ederek başlar. Tolstoy bir gün kırlarda gezerken Yonca, papatya, cançiçekleri, bezelye çilekleri, peygamber çiçekleri, yaban ketenlerinden oluşan bir demet çiçek toplayarak yürüyüş yapar.

Bütün bu çiçeklerden koca bir demet yapmış eve dönerken yol kıyısındaki hendekte, “tatar” da denen, koskocaman açmış, bordoya çalan göz alıcı çiçeğiyle bir devedikeni görür. Ot biçerken bunlara pek dokunmamaya çalışır orakçılar, kazara biçtiklerinde de, ellerine batmasın diye hemen demetin içinden çekip atarlar. Birden, onu da koparıp demetimin ortasına koymak düşer aklına. Hendeğe iner ve göz alıcı çiçeği koparmaya çalışır. Ama bu epey güç bir iştir: Elini mendille sarmasına rağmen, saptaki dikenler avucunu delik deşik eder; öylesine zorlu bir sap ki, sırf lif lif parçalara ayırana dek beş dakika mücadele eder. Sonunda çiçeği koparmayı başardığında sapı neredeyse püskül püskül olmuş, çiçeğin de Deminki güzelliği, tazeliği uçup gitmiştir. Ayrıca bu kaba, çirkin haliyle, güzelim kır çiçeklerinden oluşan zarif demetine de hiç yakışmaz.

“Ne olağanüstü bir yaşam gücü bu.” diye düşünür Tolstoy, onu koparmak için harcadığı çabayı hatırlayarak “Kendini nasıl da savundu ve postunu nasıl da pahalıya sattı.” der. Tolstoy evine dönerken yolun kenarında tekrar tatar görür. Üç dallı bir “tatar”dır bu. Dallardan biri kopuk ve kalan kısmı kesik bir el gibi aşağı sarkmış. Öbür iki dalın ikisinde de birer çiçek vardır. Dallardan biri kırıkmış ve yarısı, ucunda kirli çiçeğiyle birlikte yere sarkmış; öbür dal, çamurlu kara toprağa bulanmış olmasına karşın, başını dimdik yukarda tutuyormuş. Çiçeğin üzerinden bir araba tekerleğinin geçtiği anlaşılıyormuş, böyle eğik durması bu yüzdenmiş, eğikmiş ama yine yerinde duruyormuş. Sanki bedeninin bir parçasını koparmış, iç organlarını dökmüş, kolunu kesmiş, gözünü oymuşlardı. Ama o, çevresindeki bütün kardeşlerini yok eden insanoğluna teslim olmuyor, dimdik ayakta dururyormuş.

Devedikeninin bu kadar sağlıklı kalabilmesi, kökünün sağlam ve kalın olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanoğluda köklerine ne kadar bağlı kalırsa toplumun hayatiyeti, kültür ve gelenekleri yüz yıllarca dimdik ayakta durur.

Cemil Meriç gibi pek çok aydınımızın ifade ettiği temel sorunlarımızdan biri, Türkiye'deki düşünce hayatının gelenekle olan bağlarını kopartması, birikmiş bir "manevi servet'ten yoksun kalmasıdır. Türk modernleşmesinin radikal kopuş ideolojisini benimseyerek geleneğin ilim, fikir, irfan, sanat ve toplum mirasından bilerek ve isteyerek uzaklaşması, buna mukabil Batı modernleşmesine ontolojik ve etik olarak intibak edeme- mesi ortaya travmatik ve parçalı bir zihin çıkartmıştır. Bu köksüzleşme travmasının neticelerinden biri, Türkiye'de geleneksel standardin ortadan kalkmasıdır. Geleneksel satndart deyip geçmeyin, bütün toplumsal kurumlar ve yasalar bu standartlara göre belirlenir. Toplumu köksüzleştirmek toplumu dışarıdan ve içeriden gelen tehliklere karşı savunmasız bırakmak demektir. Mimariden sanata, müzikten akademik çalışmaya, din tartışmalarından kültür faaliyetlerine kadar hemen her alanda herkesin üzerinde ittifak ettiği ve ciddiye aldığı standartların kaybolması bu tırpanlama hareketinin sonuçlarından biridir. Türkiye bugün bu travmadan ve etkilerinden kurtulmaya çalışıyor ama bu sürecin fikrî, siyasi, toplumsal zeminin olgunlaştığını söylemek için henüz erken. Bir geleneğe mensup olma bilincinin önünde duran engeller geçmiş ve gelecek tasavvurumuzu derinden etkilemeye devam ediyor.

Bir geleneğe dayanmak demek, bir köke sahip olmak ve bir kaynaktan beslenmektir. Kök ve kaynak ne kadar sağlamsa ve derinlerdeyse bir toplum hayatiyetini ve değerlerini uzun süre devam etirir, toplumun hayata bakışı derindir, olaylara hikmetle bakar. Gelenek, hayatiyet sahibi bir düşünceyi ve tecrübeyi ifade eder ve bu manada kapalı bir sistem değildir. Bizim yüz yıl önce yaptığımız gibi kendi içinde kapanan ve açık ufkunu yitiren gelenekler kısa sürede hayatiyetini yitirir ve fosilleşir. Yaşayan ve diriliğini muhafaza eden gelenekler, bir tarafta bir köke bağlıyken aynı zamanda bir derinliği de sahiptir. Geleneği “tamamlanmamış bir proje" hâlinde koruyan ve ona hayat aşılayan da bu derinliktir. Gelenek, geçmişin tekrarını değil sürekliliği ifade eder.

Nitekim gelenek kelimesi de "gelen-(e)-ek” kökünden türetilmiştir ve geçmişten gelen birikime yeni şeylerin eklenmesi manasını içerir. Yaşamayan, aktarılmayan, üzerinde çalışılmayan şey gelenek olma vasfını kazanamaz. Tarih ile gelenek arasındaki fark burada ortaya çıkar. Tarih geçmişte yaşanmış bütün olayları ihata ederken, gelenek tarihî olayların üstünde bir anlamı ve önemi olduğu için aktarılan ve hayatiyet kazanan düşünce ve pra- tikler bütününü ifade eder. Nitekim Arapçada da "anane" kelimesi "ondan, ondan, ondan...." aktarılan manasına gelmektedir. Burada neyin tarih içinde unutulup kaybolduğunu, neyin aktarılarak yaşamaya devam ettiğini bilmek geleneği anlamanın ve yaşatmanın da temel noktasıdır.

Geleneğin yaşayan bir birikim olmasını sağlayan unsur, kolektif bir aklın ve tecrübenin neticesinde ortaya çıkan yaşam pratiklerini bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Bu manada gelenek, sınanmış, işlenmiş ve tabiri caizse temize çekilmiş bilgi demektir. Bir aklın, kişinin yahut dönemin değil, birden fazla neslin ve dönemin ortaya koyduğu tefekkür ve yaşam tecrübesi, geleneği var eden temel dinamiktir. Bu vasfı taşımayan her düşünce ve tecrübe tarihî bir olaydır ama bir gelenek değildir. Geleneğin sözlü, yazılı bütün tecrübe birikimini ihtiva etmesi, onun soyut ve teorik bir kurgu değil bilakis hayatın içinden gelen bir var olma biçimi olduğunu teyit etmektedir. Gelenek, gücünü derinlerdeki köklerden alır. Bir geleneğe mensup olmak demek, bu köklerin idrakinde yaşamak demektir. Kök, tanımı gereği yaşayan, canlı bir kaynaktır. Aksi hâlde kök değil sadece tarihî bir hadise olur. Dolayısıyla kök demek, her daim canlı bir gövdeye ve taze dallara sahip olmak demektir. Kök demek, açık ufuk ve hikmetli bakmayı öğrenmek demektir. Tarihteki bütün büyük ve anlamlı dönüşümler, bir topluluk aynı anda hem derin köklere hem de olaylara hikmetle bakma kabiliyetine, sahip olduğu zaman meydana gelmiştir. Örneğin Peygamberimiz gelenek olarak Hz.İbrahime sık sık atıfta bulunmuştur.

Modern Türk düşüncesinin temel sorunu, uzun bir süre kendine ait bir ufkunun olmamasıydı. Bir tarafta köklerine yabancılaşmış, öbür tarafta kendi ufkunu yitirmiş bir Türkiye'nin dünyaya ve dünyadaki konumuna ilişkin bir iddiada bulunması zaten düşünülemezdi. Gelenek ile modernlik arasında bocalayan Türkiye'nin kendi köklerini bilinçli olarak inkâr etmesi ona yeni ufuklar kazandırmadı. Onu başkalarının ufuklarını seyreden bir millet hâline getirdi. Başkalarının tarihinde, hafızasında yaşamaya çalışmak, insanın (ve bir milletin) kendine yabancılaşmasının en kronik örneklerinden biridir. Kendine yabancılaşan milletlerde emperyalist ülkeler için paha biçilmez kaftandır.

Fakat toplumda bir şeyler değişiyor ve köklerimizle yeniden bağlantı kurma girişimleri kuvvetleniyor. Köklerimiz sağlam olduğu müddetçe, inanıyorum ki geleceğimiz geçmişimizden daha iyi olacak.