Şeytanın Rasyonelitede Gizlendiği Çağlar

Hayatımıza anlam veren ve çerçeve çizen fakat özgürlüklerimizi de ortadan kaldırmayan bir siyasi ve ahlaki duruş mümkün müdür? Gerçekliğin tanımını bireylerin tercihine bırakmayan ama özgürlüğü de anlamlı bir değer olarak kabul eden bir tasavvura nasıl ulaşabiliriz? Aynı anda hem anlamlı hem de özgür bir şekilde yaşayabilir miyiz?

Bu sorulara tatmin edici cevap bulabilmek için modernitenin temel unsurlarından olan rasyonalite kavramına bakmamız gerekiyor. Her ne kadar Batı, rasyonaliteyi ve rasyonelliği oyuncağı hale getirip çıkarına göre kullansa da hayatın içinde genişçe yer kaplayan kavramlar. Genel olarak rasyonalite, bir hedefe ulaşmak için belirli kurallara tutarlı bir şekilde uymaktır. Rasyonalite, duygusal ya da rastgele tepki vermeyi değil verimlilik ilkesine göre hareket etmeyi ifade eder. Rasyonel olmak tutarlı olmaktır. Rasyonalite amaç ile arasındaki ilişkinin tutarlı bir şekilde ortaya konmasıdır.

Bu tanımlamalarda bizim için bir sıkıntı yok. Fakat ahlaki ilkeler yok sayılıp örneğin Rasyonalitenin verimlilik ilkesi araç değil de amaç haline gelince insan çığırından çıkıyor. Verimliliği, karlılığı artıracağım diye hem dünyanın kaynaklarını hunharca bitiriyor hem de çalışanlarını en az parayla çalıştırmanın stratejilerini geliştiriyor.

İlk bakışta herhangi bir olağanüstülük arz etmeyen rasyonalite tanımlarının en önemli farkı, rasyonalitenin bir süreç olarak tanımlanması ama sürecin muhtevasının boş bırakılmasıdır. Yukarıda ele aldığımız özgürlük kavramı gibi rasyonalite de geleneğin belirlediği muhtevadan (anlam ve değer kategorilerinden) bağımsız olarak tanımlanır. Bir şeyin rasyonel olup olmadığını belirleyen ölçü, eylemin zati anlamı ve muhtevası değil belli kuralların ve prosedürlerin tutarlı bir şekilde takip edilmesidir. Örneğin açlık hisseden bir kişi, açlığını gidermek için yemeğe ulaşıyorsa rasyonel bir eylemde bulunuyor demektir. Amaç-araç ilişkisi açısından rasyonaliteyi temellendiren şey, hedefe ulaşmak için bütün adımların doğru bir şekilde atılmasıdır. Neticede varılan yerin (elde edilen amacın) bizatihi rasyonel, makul, anlamlı ve ahlaki olup olmadığı bu rasyonalite tanımının dışındadır.

Bu, akıl ile ahlak, rasyonalite ile ahlakilik arasında zorunlu bir zıtlık ilişkisi manasına gelmez. Fakat ahlak, estetik, inanç gibi değerler rasyonalitenin belirlediği "verimlilik" ilkesine göre tanımlanır. Bu şekilde tanımlanan ve amaca götürmeyen her şey irrasyonel sayılır ve reddedilir. Bu aynı zamanda geleneksel akıl kavramıyla modernite arasındaki temel kopuş noktalarından biridir.

Özgürlük sorununda olduğu gibi burada da "muhteva" meselesine geri geliyoruz. Buna göre rasyonaliteyi ikiye ayırabiliriz. Birincisi modernite öncesi düşüncede karşımıza çıkan içerik yoğunluklu yahut "esasa dayanan" (substantive) rasyonalitedir. İkincisi ise muhtevadan bağımsız olarak tanımlanan formel-prosedürel rasyonalitedir. Birinci görüşte rasyonellik sadece bir süreç olarak değil aynı zamanda değer yüklü bir durum olarak tanımlanır. Değerlerin mutlak bağlayıcılığı ve vazgeçilmezliği rasyonel süreçlerden yahut araç-amaç ilişkilerinden önce gelir. Rasyonel olmak sadece mevcut araçlar ve tercihler arasından bizi hedefe en çabuk götüren sonuca ulaşmak değildir. Rasyonalite aynı zamanda özünde anlamlı ve doğru olan sonuca ulaşmaktır.

Belli kuralları tutarlılık esasına göre takip etmek olarak tanımlanan rasyonalite pratik hayatımızın, bilimlerin, ekonominin, ticaretin önemli bir parçasıdır. Örneğin üniversiteye girmek isteyen bir öğrencinin, bunun bir gereği olarak ders çalışması ve sınavlara girmesi, yani belli kuralları izleyerek tutarlı bir tavır sergilemesi rasyonel bir davranıştır. Aynı şekilde verimliliği arttırmak için işyerlerinde belli düzenlemeler yapılması da rasyonel bir uygulamadır. Fakat bir kuralı formel bir şekilde izlemek her zaman akli ve ahlaki bir sonucun elde edileceğinin teminatı değildir. Tersine, araçsal rasyonalite insani ve siyasi bütün değerleri ortadan kaldırabilir. Örneğin Nazi Almanya’sı kurallara bağlı, prosedürel rasyonalitenin kusursuz uygulandığı bir ülkeydi. Saf Alman ırkına dayalı bir toplum kurmak için konulan kural ve kaideler kendi içinde tutarlıydı. Bu kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması arzu edilen hedefe ulaşmak için yeterliydi. Fakat içeriği sorgulanmadan izlenen prosedürlerin nasıl bir sonuç doğurduğu ortadadır. Nazi Almanya’sı uç bir örnek gibi görülebilir. Fakat tarihteki bütün büyük soykırımlar, kitlesel imha hareketleri, savaşlar aynı mantık kurallarına göre yaşandı. Kötülüğün sıradanlaşması, prosedürel rasyonalite ve araçsal akıl kavramının âdeta kaçınılmaz bir sonucudur. Son yüzyıllarda işlenen büyük günahların hepsinin rasyonel bir açıklaması vardı. Adeta şeytan rasyonelleşti.

Formel rasyonalite, muhtevaya ilişkin tanımları geleneğin bir sınırlaması olarak gördüğünden değer ve içerik yüklü rasyonalite tanımından uzak durur. Şüphesiz formel rasyonalite değerlerin varlığını inkar etmez. Ahlaksız bir dünya önermez. Değerleri, bireylerin tercih ettiği seçenekler olarak kabul eder ve seçeneklerin içeriğine ve ahlaki niteliğine dair bir hüküm vermekten kaçınır. Bu tercihler her zaman bencil ve yıkıcı olmak zorunda değildir. İnsanlar iyi ve ahlaklı olmayı da tercih edebilirler. Fakat son tahlilde bu tercihlerin muhtevasını (iyi, cömert, kötü, ahlakı, zalim, bencil, vs. olmayı) belirleyen, onların bireyler tarafından tercih ediliyor olmasıdır. Formel rasyonalite varlıkların, bilen özne tarafındantanımlandığı şekliyle anlamlı olduğunu söyler. Böylece bilen özne anlamın yegâne kaynağı ve yaratıcısı hâline gelir.

Modern subjektivizm tam da bu noktada bütün cesametiyle karşımıza çıkar. Dünyaya yarı tanrısal bir bakış açısıyla bakan modern özne kendini anlamın yegâne kaynağı olarak konumlandırır. Descartes'ın "özne-nesne" (res cogitans-res extensa) ikilemi, düşünen özneyi varlık âlemi karşısında mutlak yetkinliğe ve otoriteye sahip bir fail haline getirir. Kendi dışındaki bütün varlıklar (tabiat, diğer insanlar, farklı toplumlar, geri kalmış kültürler, sömürgeler vs.) anlam verilmeye muhtaç "ötekiler" olarak tasnif edilir. Böylece evren cansız, ruhsuz ve zati anlamdan yoksun bir nesneye dönüştürülerek metalaştırılır. Bu noktada modern bireycilik, "bireyin ötesinde" (supra-individual) hiçbir gerçekliğin olmadığı iddiasına dayanır. Bu ontolojik içeriksizleştirme hareketi varlığı niceliksel bir yığına indirger ve insana eşya üzerinde sınırsız tasarrufta bulunma hakkı verir. Epistemolojideki özne-merkezcilik ontolojik bir ben-merkezciliğe evrilir ve emperyalizmden çevre krizi-ne kadar insanı ve tabiatı sömürmeyi meşrulaştıran bir dünya görüşü haline gelir. Kendini Prometheus (Yunan mitolojisinde Olympos Tanrıları'nın kuvvet ve kudretine karşılık, Prometheus'ta kurnazlık ve zekâ vardır. Titanların isyanları sırasında tarafsızlığını korumuş ve başkaldırmamış bir Titan oğlu olarak Zeus'un gözüne girmeyi başarmıştı. Zeus onu Olympos'daki ölümsüzlerin arasına aldı. Oysa o Zeus ve arkadaşlarına karşı kin besliyordu. Dedelerinin öcünü almak için, kendi gözyaşıyla yoğurduğu balçıktan ilk insanı yarattı. Sonra onun acizliğine acıyarak, Hephaistos’un (Demirci Tanrı) alevler saçan ocağından bir kıvılcım çaldı ve insanlara armağan etti. Bunun için Zeus tarafından Kafkas Dağında zincire vurulmuş ve Prometheus Desmotes (zincire vurulmuş Prometheus) adıyla anılmıştır) olarak gören modern öznenin felsefi kökleriyle "beyaz adamın yükü" ve "vazife-i temeddün"(medeniyet götürme vazifesi) olarak formüle edilen sömürgecilik arasındaki yakın ilişki burada kendini ele verir.