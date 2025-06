Ahmak siyonistler!

İslam'ın her zaman ve şartta her daim muzaffer olacağı ve İslamın karşısında duranların daima zelil olacağını ilan edilmesine rağmen, idrak edemeyen her siyonist ve hizmetçileri ahmaktır ve hem bu dünyada hem ahirette sonları perişanlıktır!

Tramp'ın şahsında Yahudi Hristiyanların İran'da rejim değişikliği arzusuna direnmek özellikle bugün sünniler için ibadet kıvamında bir duruştur! İran rejiminin iyi ve doğru bir idari rejim olduğu için değil, gavurun niyetine karşı bir duruş adına!

İran'a saldırılar esasen şu an sadece İran'ın meselesi değil, tüm insanlığın meselesidir!

2 milyar İslam aleminin tek yürek olabilmeleri için Tek Allah'a şek ve şüphesiz iman etmeleri İslam üzere yaşamaları şarttır!

Gazze’de 34 hastane vuran, onbinlerce çocuğu katledenlere, onların da hastaneleri vuruldu diye destek çıkanların da alayı ya ahmak, ya da alçaklardır!

Netanyahu iblisi bugün basına şu açıklamayı yapıyor ise, üstüne laf etmek de saçmalıktır:

"İsrail'e karşı bir Arap birliği vardı, biz bunu dağıttık, parçaladık!"

Araplar iyi okusunlar bunu!

İslam inancında ırk vardır, ırkçılık yoktur. Meşrep vardır, meşrepçilik yoktur. Parti vardır, particilik yoktur. Bilumum cilik culuk, yani doğrusunda birlikte olduğunun, yanlışında da sırf tarafından olduğu için bulunmak batıldır, hakka hıyanettir.

Ölçü daima haktan yana bulunmaktadır. Hata ve yanlışta, ama benim ırkımdan, partimden, cemaatimden diye orada olmayı meşru görmemektir.

Civarına doluşmalarının sebebi servet, mevki, makam (riyaset) ve bazen de şöhretin ise,

Olmadığında caziben, olmayacaklarını görmene rağmen, varlıklarından haz alıyor ve civarında pervaneliklerinden pek bir keyifleniyor isen,

Maalesef ilk üfürmede* seni uçuran tüyün uçuşacak ve ardın açığa çıkaracaktır.

Hadi bakalım!

* "O gün kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa onlar kurtulacaklar." dan bir önceki ayette geçen kelimeden esinlenilmiştir.

Kur'an'ı Arabi olarak, anlamadan okuyan Arapça bilmeyenin bu okuması, antibiyotik hapının kullanma kılavuzunu su ile içerek, ilaca dokunmayanın durumuna benzer!

Mantık ilkokul birinci sınıftan itibaren temel ders olarak müfredata girmelidir, ama falan kuramı filan ortaya koymuş ezberi ile değil, ilkeleri talim ile.

Cehalet izâle edilebilir; ama izole edilemez.

Rüya, bir bilinç işçiliğidir. Gün içinde ve gerisinde bir biçimde duyulan, görülen, hissedilen, dikkat çekmiş veya etkilemiş de etkilememiş muamelesi görmüş her ne var ise, uyku esnasında kazı, beton, kalıp, duvar, süpürme, yontma, kırma, eleme, elhasıl ince kaba işlemlerden geçer.

Rüya anlatımı ile esasen kaygı ve korkular, beklentiler, umut edilenler, özlem ve arzular, zaaf ve defolar, sakatlıklar da tüm çıplaklığı ile teşhir edilir.

Kimi, anlatıdaki hikayeye kulak kesilir dinler, kimi de kriptoya...

Bu gidişle dünün bebek katili Öcalan yakın tarihte devlet üstün hizmet madalyası alarak, affı şahaneye mazhar olabilir ve önemli bir görevle de karşımıza çıkabilir. Bu katil demişti zaten, ben hizmet edeceğim diye.

Sizi bilmem de sayın idareciler, benim misak ı milli de gözüm var!

Dedelerimizin kanları ile vatan toprağı ettikleri Musul, Kerkük ve nice yerler bizimdir, yok öyle cetvel hesabı ile terk rızam!

İnsanlık tarihi boyunca güç zehirlenmesi yaşayan nice bir kişi, devirlerinde milyonlarca hayatı perişan etmiştir. Artık insan bilmeli ki güç asla tek bir kişinin iradesine teslim edilmemelidir!

Hiç ibret alınsaydı tarih tekrar eder miydi ama!

Dünyada petrol fiyatları arttı gerekçesi ile iktidarın ülkemde benzin, mazota zam yapması makul değildir, artan maliyeti petrol ürünlerinden alınan vergilerden telafi etmelilerdir!