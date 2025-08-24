Bu ne kadar büyük bir senaryo çalışması:

Kimi birbirine dokunan ve kimi birbirinden tamamen kopuk ve ilgisiz, ama hepsi filmin içinde, sayısız canlı, canlımsı ve cansızı, bir nizam içerisinde kurgulayarak, yerleştiren ve her birine bir rol biçen bu Kudret, evet, önünde secde edilesi olan Rabbimiz Allah'tır.

*

Tüm mahlukatın, yaradılan her zerre ile irtibatlı, yazılmaya ihtiyacı olmayan, sürekli bir yaradılış kurgulu akıllı bir yazılım eseri olduğu hakikattir.

Sorumluluk, varlığın kendini biçilen rolden habersiz olduğu için, kendi bağımlı bağımsız iradesi sebebiyledir.

*

Namaz, bir Allah'a tazim ifadesi ibadettir ve eda şekli, son Peygamber tarafından talim edilmiştir. Namazı Onun kıldığı gibi eda etmek ve namazda ihmalkar olmamak, ümmeti üzerine en büyük vazifedir. Yani ben sadece kıyam halinde Kur'an'ı okurum, olmadı secdede dua ile namazı eda ederim tarzı görüşler, Onun ümmetine ait değildir, ama namazında huşuyu artırmak için, yaptığı hareketleri idrak ile, kıyam nedir, rüku, secde, tahiyyat neyi ifade ediyor bilinci ile yapmak ve okuduğu ayet ve duaların mahiyetini tefekkür, namazın içindendir.

*

Makam odalarına asılması ve yemin törenlerinde okutulması gereken bir âyet:

"Böbürlenip kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen, kurulup kasılan hiç kimseyi sevmez" Lokman Suresi/18.Ayet

*

İnsan aklı ile zeka arasındaki fark, insan kalbinin gücüdür.

Zira akıl esasta kalpte nurani bir şuurdur hak ile batıl arasını ayırt eder. Şuur ise gerçek ilham kalbe geldikten sonraki sezgi ve duygudur.

*

Tanrıları izin vermiş bahanesi ile çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden insanları ve hatta hayvanları bile öldürenleri, ölümden kurtulmak için öldürmek meşru müdafaa değil ise nedir meşru müdafaa?!

*

Ahlak olmadan din olmaz, özde ahlakın kemalatı içindir tüm din mevzusu. Ahlak olmadan olan din, nefsin eğlenceliğidir.

*

Genelev patroniçesinin vergi rekortmeni olduğu zamanlardan iha siha üretenin rekortmen olduğu zamanlara!

Bizim kuşak bunu gördü

Siz daha iyisini görürsünüz inşallah gençler!

*

CİMER de bazen hikaye okuyor:

Gazze’ye deniz yolu ile 50 kadar yardım gemisi yola çıkacakmış, eğer İngiltere, Fransa ve Türkiye birer savaş gemisi ile konvoya eşlik etmezse, gemilere İsrail çıkarma yapar.

Av.İsmail Arslan

Yazmıştım, gelen cevap:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.

Başvurunuz 5690 sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliğinin 5/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

CİMER

Başka bir örnek:

Gaziantep 2. Organize sanayisinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, dedirtiyor ki: Yangın ihtimali yüksek, riskli tesislerin izole alanlara kurdurulması gerekmez mi?

Yüzlerce tesisi riske sokan bir programsızlık.

Av.İsmail Arslan

Gelen cevap:

Başvurunuzun net ve açık bir şekilde www.cimer.gov.tr adresi aracılığıyla yeniden iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

CİMER

*

Yüceler Yücesi Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam Onun kulu ve elçisidir.

Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Ya Rabbi! Ben pişmanım! Yapmış olduğum tüm günahlarımdan... Keşke yapmasaydım, inşallah bir daha yapmayacağım!

Allahümme!

Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Kalplerimizi İslamda sabit kıl. Yeryüzünde tüm müslümanlara ağız tadıyla hayırlı yaşamlar ve Senden gafil her insana da hidayet nasip eyle. Amin

Allahümme! Tüm insanlara razı olacakları ve Senin de Razı Olacağın hayatlar yaşamayı ihsan eyle! Amin

