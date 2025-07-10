SON
DAKİKA
Kayseri'de Alzheimer Merkezinin İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Melikgazi'de Metruk Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor
Başkan Okandan, “Şehirlerimizde yeni ve sürdürülebilir istihdam alanları oluşturulacak”
Geçen yıl 720 bin kız çocuğunun okulu bıraktığı iddiaları yalanlandı
Milletvekili Genç, “Şehit vermek bizi derinden yaralıyor, takipçisi olacağım”
Yazarlar Tüm Yazıları
İsmail ARSLAN

Büyük beklentiler hatadır

İsmail ARSLAN

Büyük beklentileri olanların, beklentileri gerçekleşmediğinde hayal kırıklıkları da büyük olur.

Bendenizin yeni sistemden ve yürütücülerinden son 20 yılı referans aldığımda farklı bir beklentim yok. Ne yaptılarsa onu yapmaya devam edeceklerdir ve ediyorlar da. 
Ve sonra bir 10 20 sene ömrümüz var ise görürüz ki daha farklı bir sisteme evrilecektir idari yapı. İşte o zaman belki ciddi bir zihniyet değişimi söz konusu olur.
Dostunu, yandaşını, görüşünce olanı, menfaat ortaklığı içinde olduğunu kollama algısı bu ülkede yok olmadan, adalet hakim olmayacaktır.
Olur inşallah. En kötüleri geride bırakmış, daha iyiye yol alıyoruzdur temennisi ile..

İngiliz'in Istanbul'dan çekilmek için şart koştuğu siyasi sistem evet sona erdi, ama bürokrasi devam ediyor. Başkanın bir vaadi  buna da son vermekti, lakin particilik batağına saplanan hiç kimse, civarını tatmin için mevcut yapıdan vaz geçemez.
Allah milletimize rahmeti merhameti ile muamele  etsin. İdarecilerimize basiret, adalet ve liyakat nasip eylesin. Amin

Başkan ve kabinesinin ehliyeti bu coğrafyada bir şey değiştirmez kanımca, zira insanımız defolu. Birileri beni bir yerlere soksunlarcı, aş iş versinlerci, beni sırattan koyun cebine saklayarak cennete soksunlarcı bu insanların doğru idareciyi dahi bozabilme, yoldan çıkarabilme kapasitesi çok yüksektir.

Ben atama için puanı yeten öğretmen olan kızıma sözleşmeli öğretmenlik için mülakata katıl, sana refere olacak kişiler var dediğimde, puanı benden daha yüksek olanlar var, onların hakkına girmiş olurum diyerek mülakata katılmamıştı, çok sevdiği mesleğini maalesef çok düşük ücret verenlerin çocuklarına dışarıdan eğitim desteği vererek devam etme durumunda kaldı bir müddet ve şimdi o da yok!
Zor bir zamanda yaşıyoruz!
Refere için parti parti gezenler bir tarafta ve kızım gibiler başka bir tarafta!

10 liralık işi 1 liraya yaptırmayı kar sananlar ve 1 liralık malı 10 liraya satmayı kar görenler bitmedikçe, bir beklentiye girmek yanlıştır!

Kaç defa yazdım:
Siyasi etik yasası çıkmalı! Bu olmadan siyaset şaibeden kurtulamaz!

Önce ahlaki kalkınma şarttır.

Tamam çok güzel işler de yapılıyor, ama en önemli işte noksanlık var!

Av.İsmail Arslan

Yazarın Diğer Yazıları

Büyük beklentiler hatadır

10 Temmuz 2025 09:01

Görüşlerim

08 Temmuz 2025 15:32

Görüşlerim

07 Temmuz 2025 12:36

Görüşlerim

04 Temmuz 2025 15:02

Görüşlerim

01 Temmuz 2025 22:21