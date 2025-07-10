Büyük beklentiler hatadır

Büyük beklentileri olanların, beklentileri gerçekleşmediğinde hayal kırıklıkları da büyük olur.

Bendenizin yeni sistemden ve yürütücülerinden son 20 yılı referans aldığımda farklı bir beklentim yok. Ne yaptılarsa onu yapmaya devam edeceklerdir ve ediyorlar da.

Ve sonra bir 10 20 sene ömrümüz var ise görürüz ki daha farklı bir sisteme evrilecektir idari yapı. İşte o zaman belki ciddi bir zihniyet değişimi söz konusu olur.

Dostunu, yandaşını, görüşünce olanı, menfaat ortaklığı içinde olduğunu kollama algısı bu ülkede yok olmadan, adalet hakim olmayacaktır.

Olur inşallah. En kötüleri geride bırakmış, daha iyiye yol alıyoruzdur temennisi ile..

İngiliz'in Istanbul'dan çekilmek için şart koştuğu siyasi sistem evet sona erdi, ama bürokrasi devam ediyor. Başkanın bir vaadi buna da son vermekti, lakin particilik batağına saplanan hiç kimse, civarını tatmin için mevcut yapıdan vaz geçemez.

Allah milletimize rahmeti merhameti ile muamele etsin. İdarecilerimize basiret, adalet ve liyakat nasip eylesin. Amin

Başkan ve kabinesinin ehliyeti bu coğrafyada bir şey değiştirmez kanımca, zira insanımız defolu. Birileri beni bir yerlere soksunlarcı, aş iş versinlerci, beni sırattan koyun cebine saklayarak cennete soksunlarcı bu insanların doğru idareciyi dahi bozabilme, yoldan çıkarabilme kapasitesi çok yüksektir.

Ben atama için puanı yeten öğretmen olan kızıma sözleşmeli öğretmenlik için mülakata katıl, sana refere olacak kişiler var dediğimde, puanı benden daha yüksek olanlar var, onların hakkına girmiş olurum diyerek mülakata katılmamıştı, çok sevdiği mesleğini maalesef çok düşük ücret verenlerin çocuklarına dışarıdan eğitim desteği vererek devam etme durumunda kaldı bir müddet ve şimdi o da yok!

Zor bir zamanda yaşıyoruz!

Refere için parti parti gezenler bir tarafta ve kızım gibiler başka bir tarafta!

10 liralık işi 1 liraya yaptırmayı kar sananlar ve 1 liralık malı 10 liraya satmayı kar görenler bitmedikçe, bir beklentiye girmek yanlıştır!

Kaç defa yazdım:

Siyasi etik yasası çıkmalı! Bu olmadan siyaset şaibeden kurtulamaz!

Önce ahlaki kalkınma şarttır.

Tamam çok güzel işler de yapılıyor, ama en önemli işte noksanlık var!

Av.İsmail Arslan