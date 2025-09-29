Din mevzusunun özü

Din mevzusunu sündürüp, emellerince şekillendirenlerin malzemesi olmuş dindarlara ikazen:

Allah'ın insandan muradı, ilk insandan son insana kadar, elçileri aracılığı ile talim ettiği ilkelere uygun şekilde yaşamını tanzim etmesidir. Tevhit, yakin üzere ibadet, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, iyi insan olmak, liyakatı öncelemez, diğergam olmak, sahih ahlak sahibi olmak gibi. Yani yok öyle, ilkeleri, yaşadığı kültüre tebliğ eden peygamberlerin, yaşadıkları zamanın örf, algı ve yaşama alışkanlıklarını din diye sunumlamanın Allah'ın Muradı ile bir ilgisi. Herkes fert fert, yaşadığı toplulukta ve şartlarda, ilkeleri hayatına adapte etme ile mesuldür. Sınav da tam olarak bundan ibarettir, mevzu bu kadar net.

Telkin

Telkin güçlü bir silah.

İnsanın kendi telkini ile kendine verebileceği Zarar ya da fayda dıştan bir şeyle ölçülemez.

Kimimiz için kalabalıkta yalnız kalmak, Kafasınca birini bulamamak o telkinin eseridir, Azı çoğaltabilmek ve basit tutkuları şımartmak Da öylece.

Keyfimiz için olmayanı keyfine yaptığımız her Şey de o güçlü telkinin eseridir.

Falanın hatırına paşa gönüle keder yapılanlar Onun etki gücü, yüksek karizmasından değil, Kendi aczimiz, ürkekliğimiz ve basit hissetme Dolduruşumuzdandır.

İnancımızı sakız yapsak da böyle, o sakızdan Balon yapsak da böyle...

Biz yeter ki çiğnenmeye ve şişirilmeye meyyal Olalım telkinimizle; bir ezici ve patlatıcıya Kalsın işimiz. fahri paletler ve patlatıcılar Civarımızda daima pusudalar ham yapmak İçin...

Bu da onların telkini kendilerine, böyle tutunabiliyorlar yağlı kazıklarda bir vakte kadar.

Sonra biri iteler ve kazık geçer ruha bir biçimde.

"Allah rahmet eylesin inşallah" hatalı bir cümledir. Allah, Allah uygun görürse rahmet eylesin demektir ki hatayı hemen fark edersiniz.

Aynen Allah şifa versin inşallah da olduğu gibi

Bütün peygemberler tevhide davet ettiler, Rasulü Muhterem de öylece ve hepsi iyi insan olmayı talim ettiler. Dinin bu zamanda geldiği son noktada ise peygamberi, şeyhi, önderi yüceltmek, ahlaki kıymetleri geri plana atarak, örfi uygulamalar yüceltilerek cennete girmenin şefaat ve himmet ile gayet mümkün ve kolaylığı talim ve tavsiye edilir hale geldi ise, bu dinin Allah'ın dini olduğundan bahsetmek gayet müşkülleşmis değil midir?