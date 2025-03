Dokunmalar

Tüm sorunların kökünde ahlak sapması var. Bizde sorunun kökü ahlak zaafiyeti ve bu konu 10 20 yılda çözülecek bir konu değil. Alnı secdelisinin de, ateistinin de sorunu ahlak.

Bir yerden başlamak gerekiyor bu konuda çalışmaya.

Önerim: 4-7 yaş arası değerler eğitimi ile başlanabilir.

Önce ahlakî referanslar olmalı öncelik. Elifbete abc değil.

Tüm sorunların kökünde ahlak sapması var.

Bu değerler eğitimi ailelere de verilmeli ve televizyon, internet vs her metot kullanılmalı. Eğitmenler alnı secdelliler kıstası ile değil, erdemlilerden seçilmeli.

*

İnsan kendisini tanıyabilme yolculuğunda, iyi- kötü ve bunun arasında kalan değişik ölçüler ve oranlar/orantısızlıklar/denge ve dengesizlikler arasında gide-gele ve en önemlisi de azimle yürüyebildiğin de, erdemli-faziletli-güven verici-adil bir yaşamı gerçekleştirerek, hakikat yolunda bir iz bırakabilme çabasını göstermelidir...

Bu kendisine olan görevidir ki asıl dava nefes alıp verdikçe iyi insan olmaktan gayrı bir mevzu değildir.

*

Dem'in yeni oyunu, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt yapılanmaları için Kürdistan'ın güneyi tanımlamasını bilinçaltına yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu deyişte kuzeyi de neresi belli!

*

Terör örgütü mensuplarına ve iltisaklılara af çalışması ahmaklık olur, asla yol verilmemelidir

* .

Bugün filanı, dini veya felsefi duruşu, ideolojisi ile değerlendirerek devlette bir makama layık olup olmadığı hakkında karar veren, yüzde yüz ahmaktır.

Neden mi?

15 Temmuz gibi bir hadise yaşandı bu topraklarda.

Duyuyoruz, falan cemaatten birileri diyorlarmış ki; x efendiden size bir talimat gelir de uygulamazsanız yeriniz cehennem. Alçaklıkta tüm rakiplerini geride bırakan uzmanlar, evet, bu toprakların mahsulleridir.

E ama uyanık olup kanmamak veya inanıp yuvarlanmak da bir tercih meselesi sonuçta.

*

Dizilerimizde yerli üretim silahlarımızın kullanılması büyük bir tanıtım ve özgüven örnekliğidir. Teşekkürler milli irade, var ol daim.

*

Bir de bu çıktı:

Gazeteci ve haber spikerlerine temel kavramlar dersi verilmeli. Haberi yazarken, sunarken, öyle absürt hatalar yapanlar var ki. Misal: "Suriyeli vatandaşlar" diyenleri mi ararsanız, İsrail'de kıyamet kilisesi'ne girmeyi bekleyenlere "hacı olmayı bekleyen vatandaşlar" diyenleri mi ararsanız.

*

Artık deprem bölgelerinde taş minare devri kapanmalı, tüm minareler çelikten yapılmalı. Depremde ilk devrilenler minareler oluyor devri sonlanması ve artık ölümlere sebep olanlar da kalkamayacakları şekilde devrilmelilerdir.

*

Mali varlıklarını bağımsız denetime açmayan her dernek, vakıf, sendika, oda, parti vs bilumum STK'lar kapatılmalı ve mal varlıkları benzen amaca hizmet eden, bağımsız denetime tabi kurumlara aktarılmalıdır.

*

İyi insan olmadan iyi müslüman olmak imkansızdır. İyi insan olmak güzel ahlak ile ve iyi müslüman olmak ise dört dörtlük tevhid ile mümkündür.

Güzel ahlak, vicdan terazisince huy ve ameli tanzim iledir.

Tevhid Allah'tan gayrından ümidi kesmekten ibarettir.