İsmail ARSLAN

Dünya engelliler günü: Engellilere engeller

İsmail ARSLAN

3 Aralık dünyada engelliler günü olarak anılıyor da memlekette öyle uygulamalar var ki 365 gün anılsa bir anlamı olmuyor.

Kişi âmâ ve raporla da bu durum sabit. Oran %90 ve rapor sürekli. Araç alınıyor bu rapora istinaden ötv bağışıklığından yararlanılıyor. Aradan yıllar geçiyor Vergi Dairesi sen sonradan bir rapor daha almışsın, o raporda özür oranı %85 öde bakalım şu ötv ve mtvleri faizleri ile diyor. Bu 5 dilimlik düşüş idarenin raporlama kıstaslarındaki hesaplamaları yeniden düzenledigi bir yönetmelik kökenli. Ortada bir iyileşme yok ve kişinin araç kullanması zaten imkansız. Dahası ilk rapor sürekli zaten. Sonradan katakulli ile zulüm yapılıyor.  Bu ve benzeri tarhiyatları yargıya taşıdık ve mahkeme hepsini iptal etti de bu ayıp ile ahirette ne yapacak idareciler, bilemiyorum.

Bu durumu Maliye İdaresine kaç kere bildirdik ve bakın davaları sürekli kaybediyorsunuz, düzeltin şu işi dedik, lakin bazı vergi dairelerinin başkanları inisiyatif alarak tarhiyatları durdursa da genel bir düzenleme yapmadılar, halen nadirleşse de bu konuda dava açtığım oluyor.

Bunun gibi nice, engellilere yönelik zulümler ile kutlu olsun engelliler günü.

 

