Dünya kadınlar günü

Kadın insandır ve hepimiz insan evladıyız. İktibas

Daha da söze lüzum kalmamıştır.

Kadın kelimesinin Türkçe'nin kadim zamanlarındaki kullanımı "katun"dur. Katun, çadırı ayakta tutan direk demektir. Çadır, eski Türk yaşam tarzında her şeydir. Katun kelimesini Farisiler "hatun" olarak dillerine aldılar. Hatun kelimesini de yeni nesil Türkler Farisilerden devşirdiler. Bu dil olayları böyle kısaca.

*

Kadın cinayetlerinin sebebi, yer ve zemin uygun olunca kadın hükümdarların da yönettiği bir kültüre, kızlarını diri diri toprağa gömenlerin kültürünü, din diye sunumlayanların aymazlıklarıdır. Kur'an, bu kültürü ıslah için bir çok ilke ortaya koydu, lakin kültür bir nefs tercihidir ve maalesef bu sapkın kültür, kendini, dinin içinde gizleyerek, Allah Muradı sanki bu imişcesine, tüm insanlığa kendini yaydı ve akledenler ile aklını kiraya verenler ayrımı halen devam etmektedir. Allah Muradı ilkeler ile kaimdir, bir anlayış, idrak ile algılanasıdır, bir kültürel tercihleme, yaşama alışkanlığı değildir.

Bu minvalde kadın insandır ve hepimiz de insan evladıyız diyerek, sözü uzatmayalım.

*

Veda hutbesinde 'kadınlar size Allah'ın emanetleridir' diyen Peygamber, kadınlarını mal gören, kızlarını diri diri toprağa gömen bir kültüre, onlardaki sahiplenme ve merhamet duygusunu harekete geçirecek bir tavsiye ile yol gösterdi, ama asılda olan, kadının da insan olduğu ve erkeklerle aynı haklara sahip oldukları bilincidir ki, kadının hükümdar olduğu bir kültüre, onlar emanettir demezdi kanımca mesela. İslamı ilke bazlı algılamaya misal olsun. Arap kültürünü, İslam diye sunumlayanların haltlarının ceremesini aklı ile Allah Muradını algılamaya gayret göstermeyen her kör taklitçi çekecektir. Mailis Nalars