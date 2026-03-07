SON
DAKİKA
Vosvos Derneği’nden KANKA için anlamlı etkinlik
Talas’ta antikacılar Ramazan’da da buluşuyor
Özdemir: “İran’ın Toprak Bütünlüğü Mutlaka Korunmalı”
İkametinde metamfetamin ele geçirilen şahıs yakalandı
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya Avrupa’da ikinci oldu
Yazarlar Tüm Yazıları
İsmail ARSLAN

Dünya kadınlar günü

İsmail ARSLAN

Kadın insandır ve hepimiz insan evladıyız. İktibas
Daha da söze lüzum kalmamıştır.

Kadın kelimesinin Türkçe'nin kadim zamanlarındaki kullanımı "katun"dur. Katun, çadırı ayakta tutan direk demektir. Çadır, eski Türk yaşam tarzında her şeydir. Katun kelimesini Farisiler "hatun" olarak dillerine aldılar. Hatun kelimesini de yeni nesil Türkler Farisilerden devşirdiler. Bu dil olayları böyle kısaca.
*
Kadın cinayetlerinin sebebi, yer ve zemin uygun olunca kadın hükümdarların da yönettiği bir kültüre, kızlarını diri diri toprağa gömenlerin kültürünü, din diye sunumlayanların aymazlıklarıdır. Kur'an, bu kültürü ıslah için bir çok ilke ortaya koydu, lakin kültür bir nefs tercihidir ve maalesef bu sapkın kültür, kendini, dinin içinde gizleyerek, Allah Muradı sanki bu imişcesine, tüm insanlığa kendini yaydı ve akledenler ile aklını kiraya verenler ayrımı halen devam etmektedir. Allah Muradı ilkeler ile kaimdir, bir anlayış, idrak ile algılanasıdır, bir kültürel tercihleme, yaşama alışkanlığı değildir.
Bu minvalde kadın insandır ve hepimiz de insan evladıyız diyerek, sözü uzatmayalım.
*
Veda hutbesinde 'kadınlar size Allah'ın emanetleridir' diyen Peygamber, kadınlarını mal gören, kızlarını diri diri toprağa gömen bir kültüre, onlardaki sahiplenme ve merhamet duygusunu harekete geçirecek bir tavsiye ile yol  gösterdi, ama asılda olan, kadının da insan olduğu ve erkeklerle aynı haklara sahip oldukları bilincidir ki, kadının hükümdar olduğu bir kültüre, onlar emanettir demezdi kanımca mesela. İslamı ilke bazlı algılamaya misal olsun. Arap kültürünü, İslam diye sunumlayanların haltlarının ceremesini aklı ile Allah Muradını algılamaya gayret göstermeyen her kör taklitçi çekecektir. Mailis Nalars

Yazarın Diğer Yazıları

Dünya kadınlar günü

07 Mart 2026 23:46

Görüşlerim

03 Mart 2026 19:38

Görüşlerim

25 Şubat 2026 21:28

Görüşlerim

22 Şubat 2026 23:21

Görüşlerim

20 Şubat 2026 21:57