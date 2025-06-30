Bu iş, artık falanın görevden alınması, filanın cezalandırılması boyutunu çok oldu, geçeli.

Tek çözüm, siyasi etik yasası * liyakat ve hukukun evrensel ilkelerine ihtimamdır.

* siyasi etik yasası şudur: Kim ki mevkisi, ünvanı, etki alanı gücüyle, kendinin veya civarının, cemaat ve kliğinin variyetine hizmet ederse, ona ve kazanım elde edenlere tüm elde ettiklerinin kusturulması müeyyidelerinin öngörülmesi.

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En büyük defomuz, genetik hafıza örgümüzdeki ilmek kaçıkları. Çözülme başlayınca tutabilene aşk olsun.

İnsana ruh verildiğinde, nefsine doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü tefrik ve tercih etme yetisi de verilmiş oldu. Cennet ve cehenneme dair seçim yapma iradesi de böylece!

İnsan bildiğini bildiği için sorumlu tercihlerinde!

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Suç yollarını asfaltlayan devletlerin, suça dair ceza-i müeyyide kurguları şaklabanlık ve aymazlıktır.

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Devlet terör örgütüne çok süre verdi, teslim olmaları için, ama artık tepelerine tam anlamı ile binecek ve sonsuza kadar nefeslerini kesecek!

Önce onlar, ardından ülke içinde onlara sırtlarını yaslayanlar!

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Kamu alanında idareci olmaya iradesi ile talip olanlar hakikaten çok cesur insanlar, bir yanlışa, bir haksız tasarrufuna vesile olmanın vebalini göze almak ahiret inancı olan için büyük bir risk!

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Gazze gündemden düşerse müslümanlara zil takıp oynatırlar siyonistler!

İran İsrail 12 gün savaşları tarihe Gazze katliamlarını unutturan savaş diye not edilecek!

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Dünyada insan için çözümü "imkansıza yakın" ile vasıflanabilecek çok az problem vardır. Bunların içinde en keşmekeşi, her şeyi bildiğine, olağanüstü önsezi kabiliyeti ile lebden leblebiyi anında kavradığına, üstesinden gelemeyeceği sorun olmadığına, doğrusu egosuna imanı sarsılmaz bir insanı yanılabilir, abuklayabilir, ters köşeye yatabilir olduğuna, "heva hevesinin icadı tanrısının tanrı olmadığına" inandırabilmektir.

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Yine orman yangınları!

Terörist, rantçı, tabi sebepler, fark etmez, yanan alanlara daha fazla araç dikmek ve koruma tedbirlerini artırmaktan başka çaremiz yok.

Allah devletimize güç versin. Amin

Tüm etkilenenlere ve milletime geçmiş olsun!

Av.İsmail Arslan