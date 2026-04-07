Engelli Araçlarıyla İlgili Yeni Gelişme

Engellilerin araç alımlarında ÖTV bağışıklığından yararlanma konusunda yeni bir gelişme oldu ve bu konuda çokça sorun doğdu. Yüzde 81 bedensel engelli vergi hukuku alanında çalışan bir avukat olarak,

Sözümün sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlamak istiyorum.

Ülke idaresindeki insanların yanlış yapma, hatalı ve hukuka uygun olmayan kararlar verme hakları yoktur. Bu minvalde atılan her imzadan ciddi bicinde sorumludurlar ve alınan kararların arkası önü iyi hesap edilmelidir. Bu konuda çalışan ve mağduriyetlere şahit olan bir hak müdafii olarak,

Sayın Cumhurbaşkanım

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 259 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’ verilen bir önergeyle aşağıdaki hüküm eklenerek kabul edildi.

"MADDE ... -6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler ile engelli sağlık kurulu raporunda ortopedik engelliği yüzde 40 ve üzeri olup bu engel durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan malul ve engelliler tarafından,"

Buradan sadece ortopedik engellilere bu hakkın tanınması ve zihinsel veya başka gerekçelerle araç süremeyeceklere bu hakkın tanınmaması hakkaniyete ve hukuka uyar değildir

Yasa önünüze geldiğinde bu yönde düzenleme yapılması için Meclis'te geri göndermenizi arz ve talep ediyorum.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin ÖTV Kanunu 7/2-c maddesindeki "bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından..." bölümünü iptal eden kararı 26.06.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, yürürlük tarihi 9 ay sonra olarak karar verilmişti.

Söz konusu 9 ay 26.03.2026 tarihinde dolmuş olup iptal kararı yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle bugün Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçeleri karşılanarak yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Yasayı Meclis yapar, ancak hukuka uygun hazırlığı Hükümete düşer

Av.İsmail Arslan

Bu başvuruyu CİMER üzerinden Strateji Başkanlığına kendi adıma iletmiştim. Meclis’e sunun cevabı geldi.

Anayasa mahkemesi idarenin hakkı daralttığı ve araç kullanabilir durumda olmayan engelliler için bu hakkı vermediği için yasayı iptal etmişti. Oysa şu an ortada artık yasa da olmadığı için tüm yüzde 90 altında engelliler haktan mahrum kaldılar ki bu işin aslı 2013 yılından bu yana engellilere tanınan hakların suistimalinin bütçeye getirdiği yükler kökenlidir.

Meclis’e de ilettiğim Yasa teklifi önerim şu şekildedir:

Engel oranı ne olursa olsun araç kullanabilir durumda olmayan, veya toplu taşıma araçlarını kullanabilir durumda olmayan tüm engelliler için araç alımında ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanma hakkı tanınmalıdır.

Ayrıca engel durumu otomatik vites veya, tertibatlı araç kullanmasını gerektiren engelliler de bu vergileri ödememelilerdir

Suistimal de engellenmelidir.

Bir tarafta engelli çocuğu araç içinde tuvalet ihtiyacını ancak karşılayabildiği için araca ihtiyaç duyanlar, diğer tarafta torunlar gezme tozma için dedesinin üzerinden araç almak isteyenler. Bu konu çok hassas.

Geçen sene araç alımlarının büyük bir kısmı engelli alımlarını oluşturdu ise bu husustaki suistimal daha da artacak demektir ki, bu da göz ardı edilmeden hukuka da uygun bir yasa çıkmalıdır.

Devlet yasama yargı yürütme sac ayakları üzerinde iş yapar ve tüm unsurlar uyumlu olmalıdır.

Bu geçiş döneminde araç ihtiyacı olup bağışıklıktan faydalanamayan engellilere de önerim özellikle vergi hukuku alanında çalışan bir avukatı olarak şu şekildedir:

Aracın ÖTVsini ihtirazi kayıtla ödetsinler, veya bayi buna yanaşmazsa bizzat araç sahibinin adına aracın alındığı il defterdarlığına hitaben ödenen ÖTV ve ÖTV üzerinden hesap edilen KDV için ihtirazi kayıt ve ödemenin iadesi dilekçesi versinler. Red halinde vergi mahkemesine dava etsinler. Yargı süreci uzasa da son son hakları olanı alacaklardır kanısındayım.