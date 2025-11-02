Engelli Hakları Hakında

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığa dair neden sorusunu kimse aklına bile getirmeyeceği için direkt mevzuya girmek istiyorum, nasıl gerçekleştirilmeli!

Engel durumu, engelliyi neyden mahrum bırakıyorsa, o duruma özgü, suistimale kapalı, makul düzenlemeler yapılmalı.

Mesela çalışamıyorsa buna özgü, ulaşım sıkıntısı varsa buna özgü gibi. Yani her engelliye, kendine özel durumu ne tarz bir düzenleme gerektiriyor ise, bunu yapmak olmalı temel mantık. Ben tek bir kriterle 50 mevzuyu çözerim kafası sakattır.

Kendimden somut olarak örnekleyeyim: %81 bedensel engelli bir avukatım ve aktif olarak mesleğimi bazı kısıtlar dahilinde icra edebiliyorum. Kısıttan kastım, duruşmalı, yoğun git gel hareketli dava, yürüme zorluğu çekmem sebebi ile alamıyorum, ama UYAP üzerinden dilekçe teatili davalarımı rahatlıkla takip edebiliyorum. Yani engel durumum maddi destek almamı gerektirmiyor, bilakis vergimi de ödüyorum, ama ulaşım ihtiyacı için almam gereken araç, benim için özel tüketim değil, bir zorunluluktur ki benden araç alımında özel tüketim vergisi alınması hukuka ve hakkaniyete uyar olmaz ki Anayasa mahkemesi bu hakkı bana teslim etmeyen yasayı iptal etti. Meclis 9 ay içinde bu hakkı teslim eden yeni bir yasa yapmak durumunda.

Kısaca bu gibi, her engellinin durumu, kendi özel şartlarında değerlendirilmelidir.