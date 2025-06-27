SON
DAKİKA
Müjdeli Haber: Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
Niğde Milletvekili Gürer'den İklim Yasası Eleştirisi: 'İneğe gaz çıkardı diye ceza mı keseceksiniz'
Kene'ye Karşı Mücadele: Yüzlerce Keklik Doğaya Salındı
Talas'ta Keneye Karşı Etkili Çözüm: İlaçlı Koyun Banyosu
Selçuklu Müzesi Yenilenen Çehresiyle İlgi Odağı
Yazarlar Tüm Yazıları
İsmail ARSLAN

Engelli hakları konusunda Anayasa Mahkemesinden önemli bir karar

İsmail ARSLAN

Anayasa mahkemesi kısaca der ki:

Devlet engel durumu araç kullanmasına mani olanlara da araç alımında ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanma hakkını teslim etmeli. 9 ay içinde bir düzenleme yapılır kanımca.

Anayasa Mahkemesi'nden Engelli Araç Alımında ÖTV Kararı

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin yalnızca aracı kendileri kullanmaları halinde ÖTV muafiyetinden faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Bu karar, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Mahkemenin iptal kararı, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Böylece, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin sadece aracı kendisi kullanabiliyorsa ÖTV muafiyetinden yararlanmasına imkan tanıyan düzenleme ortadan kalkacak.

Kararın Yürürlüğe Girmesi
22 Nisan 2025 tarihli kararda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesindeki ilgili kuralın, Anayasa'nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

Kararın İçeriği
İtiraz konusu kural, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin yalnızca taşıtı bizzat kullanabilecek durumda olmaları ve bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerini öngörüyordu.

Başvuru Gerekçesi
Başvuruda, bu düzenlemenin devlete düşen engellilerin korunması ve topluma uyumlarının sağlanmasına yönelik yükümlülükle bağdaşmadığı, sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği ifade edilerek iptali talep edilmişti.

Eşitlik İlkesine Vurgu
Anayasa Mahkemesi kararında, söz konusu düzenlemenin sürücü belgesi alamayacak durumda olan bireylerin durumunu dikkate almadığına dikkat çekildi. Bu bireylerin ÖTV istisnasından yararlanamamasının nesnel ve makul bir gerekçesi olmadığı belirtilerek, farklı muamelenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, bu nedenle söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Engelli ÖTV İstisnası AYM Kararı.pdf

Yazarın Diğer Yazıları

Engelli hakları konusunda Anayasa Mahkemesinden önemli bir karar

27 Haziran 2025 09:55

Ahmak siyonistler!

22 Haziran 2025 18:05

Yalan yanlış mı?

19 Haziran 2025 16:25

Görüşlerim

18 Haziran 2025 09:33

Görüşlerim

15 Haziran 2025 16:34