Engelli hakları konusunda bir talep

Ben araç kullanabilir durumda olmayan %81 bedensel engelli bir avukatım, raporum da ortopedik engelli bölümü işaretli değil, engel durumum nörolojik, Araç alımında ÖTV ve ÖTV üzerinden hesaplanan KDV ödememek için, hakkım olanı elde etme adına bir hukuk mücadelesi verdim ve hukuk ilk derece mahkemesinde, hakkımı teslim etti, ama istinaf mahkemesinde yasal düzenleme olmadığı için son kararda hukuki imkansızlık gerekçesi ile davam reddolundu.

Bu arada Anayasa Mahkemesi bu hakkımızın verilmesine engel olan yasayı iptal etti ve Meclis, iptal gerekçesini tam karşılamayan yeni bir yasa yaptı.

17 Nisan 2026 günü Resmî Gazete'de Sayı : 33227'de yayımlanarak yürürlüğe giren BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (c) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli ‪2.873.900‬ TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler ile engelli sağlık kurulu raporunda ortopedik engelliliği yüzde 40 ve üzeri olup bu engel durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan malûl ve engelliler tarafından,”

Yeni yasa da maalesef hukuk devletinde engelliler arasında eşitsizliğe yol açtığı ve hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu için , yeni yasal düzenleme yapılana kadar yürürlükte kalmak üzere, tüm sürücü olamayacak durumda engellileri kapsayacak şekilde düzenleme yapılması için Anayasa Mahkemesine norm denetimi kapsamında götürülmesi gerekmektedir.

Bu arada hakkı olmadığı halde, sırf benim durumumda olduğu için evlat, ana, baba, dede, nine, hala, teyze, kardeşi üzerinden ÖTV ve MTV ödemeden araç alarak, keyfi için kullanmayı bekleyenlere fırsat vermeme adına da, bakın nelere sebep oluyorsunuz, hak sahiplerine zulümden siz de sorumlusunuz ey gafiller diyerek, gerçek durumu ifade etmek de gerekmez mi!?

Ben mücadeleye devam edeceğim inşallah ve yasanın araç kullanabilir durumda olmayan tüm engelliler için araç alımında ÖTV ve ÖTV üzerinden hesaplanan KDV bağışıklığından faydalanma hakkının verilmesi yönünde çıkmasını sağlamak için uğraşacağım inşallah.

Benim durumumda olup, annesine, babasına, ağabey, ablasına avantaj olsun diye değil, kendi mağduriyete son verilmesi için mücadele etmek isteyenlere de hukuk desteği veririm inşallah

%90 nörolojik, görme, işitme, zihinsel vs. engelli, eğer araç kullanabilir durumda değil ise, araç alımında ÖTV ve ÖTV üzerinden hesaplanan KDV ödememelidir.



CİMER üzerinden her ilgili kendi adına Maliye Bakanlığına talebi iletebilir.

Vatandaş % 75 görme veya zihinsel engelli ve araç alımında ÖTV bağışıklığından yararlanmak istiyor, mevzuat diyor ki, özel tertibatla veya otomatik aracı sen kullanabillirsen, senden ÖTV alınmaz, reelde ise sokağa bile belki tek başına çıkma imkanı olmayan böylesi engellilere reva görülen bu uygulama zulüm değil de nedir ve neden araç ona özel tüketim olmayan, zorunlu ihtiyaç olan bu insanlara bu zulme bir dur diyen çıkmaz?Oluşacak vergi kaybı ise sorun, Kaan, hürjet, gökbey satın dünyaya. Açığı kapatırsınız.

