Esnemek neden şeytanla ilişiklendirilmiş, cevabı aşağıdadır:

Beyin faaliyetleri için oksijen hayati önemi haizdir.

Sık sık esnemek genelde beyine yetersiz oksijen gittiğinin alametidir. Su içmeyi artırmayı ve açık alanlarda yürüyüş yapmayı öneririm ki bendeniz 11 yıl önce felç geçirdiğimde, o dönemde sık sık esniyordum. Yani boyun damarındaki darlık kökenli beyne yeterli oksijen gitmediği sinyalini algıyamamışım.

Daha başka bir önerim de bir boyun ultrasonu çektirip, boyun damarının durumunu ortaya çıkarın, ihmal edilesi değildir.

Boyun ultrasonu için bendeniz KBB veya nöroloji öneririm, ama siz nokta vuruş olsun istiyorsanız nöroloji uzmanına boyun damar durumumu merak ediyorum talebi ile gidin afiyet selamet dilerim

Boyun damarındaki darlık %50 üzerinde ise risk var demektir %70 üzerinde ise stent takılmalı, bu bilgiyi de paylaşmak istedim.

Akletmek için idrak lazım ki beyin idrak merkezidir, idrak olmazsa, akletmek de olmaz.

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Baba şudur:

Birbiri ile kanlı bıçaklı, kavgalı kardeşler onun sofrasına oturduklarında seslerini kesip, öfkelerini yutup, kardeş kardeş yemeklerini yerler.

Başkan da bu olmalıdır.

Babanın evlatları arasında ayrımcılık yapması baba figürü ile ne kadar zıt ise, devlet başkanının da yurttaşlar arasında ayrımcılığı o kadar terstir.

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Yeni bir yapılanma öncesi ikazdır!

Standarta bindi, her yapılanma öncesi, vergi mahkemeleri karara çıkmama refleksi geliştirdiler, belki davacı, yapılandırmadan yararlanır bakışı mı var, diye bir hak müdafii olarak, bu durumdan rahatsızlığımı ifade etmek istedim.

Davamda haklıyım, ver kararını, haksız buldu isen, gereğini ben düşüneyim, sen işine bak ey mahkeme.

Ayrıca yapılandırma yasalarına ey Meclis, şunu hukuk adına muhakkak ekle:

Vergi hatası bağlamında açılan davalarda, davacı, yapılandırmadan yararlansa dahi, mahkeme, davayı haklı görürse, anlaşmadan dönme imkanı sağla davacıya, hukuk bunu gerektirir.

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Gazze’de yeni bir ateşkes olacak gibi, ama bu maalesef siyonistlerin işine geldiği için olacak!

Şeref yoksunu katiller!

Siyonistler öyle adi mahluklar ki, onların alçaklıkları ile tarihte yarışabilecek varlık yoktur!

Gazze’de insanları bomba ve kurşunlar ile öldürmek yetmiyor bu gavurlara, gıda dağıtıyoruz, gelin alın dedikleri insanları da katlediyorlar, daha olmadı açlıktan ölün diyorlar lanetli şerefsizler!