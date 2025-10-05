Görüşlerim, ey İsrailoğulları!

Sumud filosu aktivistlerine onur ve, vicdan sahibi insanların sesi olmalarından dolayı kalbi şükranlarımızı sunuyoruz!

Allah onlara mükafanlandırsın ve mazlumlara yardımcı olsun. Amin

*

İsrail vahşetine fiili bir duruş adına büyükelçilik kapatılsa, çok mu absürt olurdu?

*

ABD barış planı çok net:

Gazze’de silahlı direnişi barış bahanesi ile yok ederek, İsrail'in işgaline bir fasıla sonrası devam etmesine zemin hazırlamak!

*

Cumhurbaşkanı dahi hedefi net ifade edemiyor: İsrail gözünü vatan topraklarına dikti diyor, ama evanjelistlerin yönettiği ve arzı mevud hayalinin asıl yürütücüsü Türkiye'nin stratejik ortağı ABD'den bahsetmiyor!

Ben açık ve net söyleyeyim: Yahudiler bugün evanjelistlerin piyonlarıdırlar!

*

Bugün Gazze’de devam eden işgal ve soykırımıı durdurmaya gücü yetecek tek ülke Kuzey Kore'dir, ama neden bu işe teşebbüs etsinler ki!?

*

Nefes alan her siyonist potansiyeli katil adayıdır!

*

Ey İsrailoğulları!

Sizin en büyük düşmanlarınız size hayali vaadlerde bulunan ve sizi yok oluşa sürükleyen siyonistlerdir!

Sizi hazreti Musa'ya itaate ve Onun da, hazreti İsa'nın ve hazreti Muhammed’in de davet ettikleri İslama teslim olmaya, davet ediyorum. Kurtuluşunuz ancak İslamdadır!

*

İslam dininde, duyduğunuz bütün ibadetlerden daha faziletli ve makbul olan amel, dosdoğru olmaktır. 'Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol' dan mülhem.

Hiç birimiz anamızın rahmine: ’Falan ırka mensup doğmak istiyorum’ dilekçesi ile düşmedik. Kürt, Türk, Ermeni, Laz, Çingene, İngiliz, Arap, Alman, siyah, beyaz, sarı her ne isek, hepimiz, özde en önce sadece insanız.

Sonradan sonradan kimi insan insanlığını pekiştirir, insana özgü yaşar; kimi de koloni hayvanları gibi ve sonra her iki taife de ölüp toprağa karışır. Bakide sermaye çürümeye mahkum bir beden ve var ise belki ancak bir eser… Bedenin gidene gram fayda/zararı yoktur; ancak bir eser sahibi olmak istisna…

En baba Türk ırkçısı öldüğünde çürüyen vücudu bir zaman sonra en baba Kürt ırkçısının vücudu oluverir.

Irkıyla hava basanlar

Ölümle kırkılacaklarını

Ve her vücut sahibi gibi

Önce şişip sonra

Tıslayacaklarını

Unutmamalılar.

Kastım kısaca şu:

Malazgirt’e gelenlerden değil de, oranın yerlisi olabilirdiniz. Bir Yunan da olabilirdiniz, tehcir edilen Ermeni de. Irak’ta, Afganistan’da da doğabilirdiniz.

Sizin tayin etmediğiniz bir şeyle kendinize değer biçmeniz, sizi sonuçta yüz buruşturulan bir yerlere götürür.

Değer, ellerinizin kazandığıyladır

*

Kader mahkumu safsatası

Suç işleyenin esasta mazlum olduğuna, işlediği suçu elinde olmayan sebeplerle işlediğine atfen uydurulmuş bir saçmalık.

Adalete inancı ortadan kaldırmak, yargıyı itibarsızlaştırmak için uydurulmuş bir söylem.

Dahası halt işleyenin vebalini Allah'a yükleme kastı da var bu deyişte.

İşin aslı ise herkes kendi elleri ile işlediklerinin karşılığını görür, yoktur öyle kader mahkumu diye bir hurafe.

*

Bugünden itibaren cemaat, cemiyet yapılanmaları bağımsız denetime açılmalı. Maddi varlıkları şeffaf olmalı. Denetimi reddedenlerin mallarına el konulmalı. Yapılanmaları dağıtılmalıdır.

*

Türkiye’de müşrik olmak, nice dünyalık kapıları ardına kadar açıyor, elbette bir müdrik vardır. Şeyhinin rızasına ererek, onun koyun cebinde sırattan geçeceğine inanan nicesi, yardımı, şefaati, efendisinden uman nicesi ve liderinin oluru ile ekmek sahibi olacağına inanan, rızkının kefilinin partisi olduğuna iman etmiş nicesi müşrik değilse, müşrik kimdir?

*

Tamam, Batı, değerlerini dizi ve filmleri ile dünyaya pazarladı da, ne oluyor bizimkilere, aldatma, aile içi sapkın ilişkiler, ahlaksızlık maceraları kurgulu dizileri hem ülke insanına, hem de bizi sevenlere izletme gayretinde, Batıya tur atma sevdalarının aslı ne ola ki?

Para değil mi?

Tutuyor bu senaryolar çünkü. Ama seni tutan olmayacak ey sureti güzel, sıfatı bozuk!

*

Ağız tadı (yaşamından razılık) yoksa, cennet de yok!

Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir. (Fecr, 27-30)