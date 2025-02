Görüşlerim

Bu dünyâ hayâtı bir eğlenceden, bir oyundan başka (şey) değildir. Âhiret yurdu(na gelince:) Şübhe yok ki o, (asıl) hayâtın tâ kendisidir, (bunu) bilmiş olsalardı. Ankebut suresi 64. Ayet meali Çantay

Her nefs sahibi bir büyük yazılım dahilinde, kendi özel niyet ve ameli ile bu oyunda bir rol sahibi.

*

Bu ülkede vergiden kaçınmayı savunan, teşvik eden, bu fiile rıza gösteren kim var ise, hepsinin vatandaşlık bağlarını iptal ile millete teşhir edilmeleri şarttır. Daha az vergi verme adına, desteklediği kuruma yaptığı bağışı, vergi matrahından düşenin, vatandaşla ortak bağları kalmamıştır.

Yok vergi matrahından düşülsün, sorun yok da, alavera dalevera kafası ile bağışın, devlet hakkından düşme niyeti ile yapılması, yani vergiden kaçınma niyeti sıkıntılıdır.

Kanımca çözüm şudur, direkt bağış, matrahtan düşülmemeli, devlete emanet edilmeli ve devletin uygun bulduğu şekilde bağış yerine ulaştırılmalı. Bir adım ötesi, zekat da bu şekilde devlete emanet edilmeli ve fakir fukaraya devlet eli ile ulaştırılmalıdır. Ayrıca tüm STK yapılanmaları ortak bir ağa bağlanmalı, kim, kime ne verdi, ne aldı kontrol altında olmalıdır.

*

Bu bürokrasiye ve ajanlarına itimadım kalmadı. Somut bir sebep daha paylaşayım. Bendeniz her ne kadar felç sonrası amatör balıkçılık hobime ara vermek zorunda kalsam da haberleri takip ediyorum. Yurdun değişik yerlerinde doğal veya baraj su havzalarında bol bol israil sazanı bulunduğu haberleri öylesi canımı sıkıyor ki, hakaret etmemek için kendimi zor tutuyorum. Üç kuruş para için habitatın canına okumaya and içmiş yetkilileri son son Allah'a havale etmekten gayrı da bir şey yapamıyorum maalesef. Evlatlarının geleceğini çalanların dünyası da ukbası da rezil olsun inşallah.

Not: Bu sazan türüne israil sazanı ismi yayılmacı olmaları ve bulundukları habitattaki diğer balık türlerine yaşama imkanı vermemeleri sebebiyle verilmiştir.

*

Gürültülü bir iletişim çırılçıplak yalnızlığın feryadıdır.

Pür neşeciklerin ne kadar yalnız ve ne kadar ilgiye muhtaç olduğunu bilselerdi sanal deprasyonikler, hallerine şükrederlerdi.

Canı yanan, canını acıtıyor bulduğunun. Haliyle bu da mazo sado çiftleşmesi garabetleri salıyor arza.

Ufak ufak yaşamak batmamalı.

Pompalanan yaşam algıları birilerinin reelini kolaylama adına kapanı kapan sunilikler.

Her istediğimiz olmayacak, burnumuza tutmadığımız için.

Böğürtü biçiminde bir ekolu ses…

Kulaklarımı kapatıyorum;

topuklarımla duyuyorum.

Ortakulak nakline ne kadar var?

*

Bir topluluğun başında uzun süre yetkin şekilde yönetici olarak kalanların, zaman içinde kendi doğruları doğrultusunda hareket etmeleri için topluluğu yönlendirmeleri kaçınılmazdır.

*

'Çocuklarınızın aklına avukatlık falan düşürmeyin; bekçi olsunlar lise sonrası, emin olun çoğu avukattan daha çok kazanacaklar ve hem de fakültede dersi geçme derdi ile de boğuşmamış olacaklar, üstelik mesleğin stresleri ile muhatap da olmayacaklardır.' gibi bir cümleyi bir avukata kurdurtabilen bir idari sistem yanlıştır.

*

Türkler bin yıldır İslam ile şereflenmişlerdir çıkarımı yanlıştır. Türkler tarihleri boyunca her zaman sadece tek bir ilahı Rab kabul etmişlerdir ve İslam hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ile hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve aralarındaki her Peygamberin ortak talimidir. Tek ilah ve iyi insan olmak davası.

*

Nato, AB ve avanesi onlarca kurum, kuruluş ile, coğrafyada yeniden güçlü bir müslüman nüfuslu devlet olmasın diye her türlü hinliği mübah görenlere karşı elimizin bu kadar zayıf olması, sadece onların başarılı taktikleri ve hainlerimizin işi mi sanıyoruz, bizim kılığımızda, bizden edalar ile arz ı endam eden, ama esasta dini, derdi güç, şöhret, servet olan muhafazakar görünümlü münafıklar ve bunlara destek, imkan sağlayan ricalin hiç kabahatleri yok mu?

*

En iyi şişede hapsolmuş sudan çeşme suyu daha iyidir, zira çeşme suyu canlı sudur, şişe suyu ise ölü. En kötü ihtimalle illa da kullanılacaksa, içmeden önce, bardaktan bardağa, en az üç dört kere nakletmek ve sonra içmek isabetli olur.