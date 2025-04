Görüşlerim

2025 yılı aile yılı ilan edildi ama bazı televizyonlarda yayınlanan programlarda ailenin temeline dinamit konuluyor.

Özellikle ailelerde nadiren gerçekleşen kötü ve olumsuz havadisleri tüm toplumda sanki olağan, sürekli oluyormuş gibi duyuran haber ve yorum programları engellenmelidir. Zira kötü haberi yaymak da kötülüktür.

*

ABD İran'ın nükleer tesislerini vuracak olursa diye senaryolar havada uçuşuyor, lakin bunu olası görmüyorum. Çünkü ABD'nin işine gelmez bu, ama bununla dünyayı oyalayıp duracaklardır.

*

Öngörüm:

Gazze’deki katliam ve yıkımın tüm sorumluluğunu Netanyahu ve bir iki İsrailliye yıkarak, ABD ve İsrail kendilerini temize çıkararak, mevzudan sıyrılmaya yöneleceklerdir.

*

Değil 960 milyar, trilyonlarca hırsızlık ve terör iltisakı yargı kararı ile sübut da bulsa, desteklerim onu! Çünkü beynime Tayyip nefreti kılıfında ihanet enjekte ettiler.

Bir kısım seçmen

*

Memlekette bırakın savaş uçagını, yolcu uçağı yapılabilmesinin mümkünlüğüne dair projelerin konuşulduğu bir döneme girdik ki buna ancak hamd edebiliriz, Rabbim bu milleti tekrar muzaffer eylesin.

Bundan haz etmeyenleri de kahru perişan eylesin. Amin

Türkiye'nin ferah ve refahı üretimde son son!

*

Dünyadaki en ahmak insanlar, Allah ile aldatan insanlardır.

Sanmayınız ki bu ahmaklar, tanrı tanımaz veya aleni din düşmanlığı yapanlardır, böyle düşünürseniz yanılırsınız, gerçeği göremezsiniz. Bu ahmaklar, tanrılarını, emel kağnılarına (haşa) koşan, din, diyanet söylemi ile dünyalarını ma'mur eden ve ahirette de Allah'ı, "e ama biz senin için yaptık, ne yaptıysak diye", yanıltabileceklerini düşünen ahmaklardır.

İslamın hiç bir dönem ve durumda kurtarılmayı ihtiyacı olmadı, her zaman İslam, insanların huzur ve saadetleri için, ilkelerine uyulması ve insanlığın kurtuluş reçetesi olmaktan ve İslama teslim olanları kurtarmaktan başka bir misyon ortaya koymadı.

Ama inanç ile hükmetmek, aldatmak ve variyet sahibi olmak her zaman en kolay yöntem olmuştur. İmtihan da zaten sadece budur.

İslam ile kurtulmak veya İslamı, emel için kullanma tercihi.

*

Dürüstçe ve adalet üzere kendinden razı bir hayat yaşayan ve civarının da iyi bir insan olduğuna şahitlikleri olan, Allah'a ortak koşmayan her yaşam sahibinin Allah'ın Rızasını umma hakkı vardır.

İlk Peygamberden son Peygambere kadar bu ölçü hiç değişmemiştir.