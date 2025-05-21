Görüşlerim

Luti sıfatlaması son derece hayasızca ve yanlıştır. Luti, Muhammedi, İsevi gibi, mensubiyeti ifade anlamında kullanılır. Eşcinsel de, İbn. de, ama bu melun fiili işleyene asla halt edip Luti deme. Zira fiili işleyen Hazreti Lut'un kavmi idi, haşa zatı değil.

Lut, Peygamberin ismi ve luti, Luta uyan demektir, hatalı kullanım!

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Türkiye paydasında buluşabilmenin tek yolu particilik batağından kurtulabilmek ile mümkün olabilir.

Tüm partileri lağvederek, toy (şura) odaklı bir yönetim mekanizması tesis edilmeli ve toplumun her kesiminden liyakat sahibi insanların yönetimde etkin olarak yer alması sağlanmalıdır. Her şehir kendi idaresine kavuşmalı ve şahıslara güvendense, ilkeleri önceleyen bir sistem kurgulanmalıdır. Yasama ve yargı kesinlikle tam bağımsız olmalı ve tüm stk yapılanmaları, oda ve birlikler bağımsız denetime tabi olmalılardır.

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Yahudiler ya siyonistlerin katliamlarını durdurmalarını sağlayacaklar, ya da tüm dünyada artık huzurla yaşamaktan vazgeçecekler!

Bu işin ortası kalmadı!

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Karz ı hasen örgütlenmeleri kurgulamalı hükümet ki bu şu demek: İş yapamayan meslek sahiplerini bankalara, tefecilere muhatap etmeden, faiz illetinden koruyarak, karşılıksız borç alma, verme müesseseleri oluşturulmalı. E ama niye ve kim kime karşılıksız borç versin ve nasıl denetlenecek, yürütülecek, suistimal edilmeden bu kurgu derseniz, işte devlet olmanın bir işe yaraması tam da burada devreye girecektir derim.

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Ülkemde 3-5 milyon TL’ndan fazla para giriş çıkışı olan tüm kurumlarını bağımsız denetime tabi tutulması kural olmalıdır!

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Bir insan için dün kınadığı ile bugün kınanması en büyük perişanlıktır.

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Müslümanların en ciddi sorunu sahih bir itikada sahip olmamalarıdır.

Ya şirkten arınmamış bir tasavvuf ya da ihsan barındırmayan bir tevhid inancına kendilerini mecbur gördükleri sürece de burunları zilletten kalkamayacaktır.

İhsanı dışlayan (daimi olarak Allah'ın görüp durucu olduğu şuurundan, yakin ve murakabeden uzak) bir tevhidi anlayış da, rehberi şeyhi tanrılaştıran ve Allah'tan değil, onlardan uman tasavvufi anlayış da batıldır. Hazreti Peygamber Cibril hadisi olarak bilinen hadiste iman islam ve ihsanı anlatmış ve dinin iman islam ve ihsan olduğunu ifade etmiştir.

Yani bir sapkınlıktan kurtulmak için başka bir sapkınlığın tavsiyesi meşru değildir. Müslüman dinini doğru öğrenip samimiyetle yaşamak ile ancak huzur bulabilecektir.