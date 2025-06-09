Görüşlerim

Madleen insanlığın vicdan ve onurunu taşıyordu, Gazze’ye ulaşamadı, bu saatten sonra artık dünyada 'ben vicdan, onur sahibiyim' diyenler boş konuşuyorlar!

Gazze’de soykırım ve açlığı engelleyebilecek tek dünya gücü, görülen o ki şu an sadece Çin!

Eğer onlar isterlerse bu vahşet sonlanır görülen artık bu!

Gazze soykırımına silah, ekonomik ve siyasi destek verenlerin de yargılanmaları gerekiyor!

Ülkemizin bir kısım topraklarının yahudilere vaad edilmiş olduğuna inanmış yurttaşlar varken, dışarıda düşman aramak saflıktır.

Yeryüzünde ölüm korkusu olmadan hiç bir siyonist adım atamaz hale gelmeden bunların şerri sonlanmaz!

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100 yıl motor yapamamanın ülkeyi getirdiği sefalet sonrası, en iyileri üretir duruma getirip, umut olanlara teşekkür edemeyenler mi Türkiye vatandaşı?!

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Bir cumhuriyet başsavcısına 'oğlum' diyecek kadar şirazesi kaymış birinden siyasi liderlik bekleyenlerin zeka seviyeleri tartışma konusu olamaz!

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Bir muhalefet hastalığı vardır. Hakkı teslim topukta diken gibidir kimi zaman. Bazısı için de hakkı kimin dillendirdiğine bağlıdır biraz.

Bu bakış açısı aslında ahlaksızlık ve alçaklıktır!

Hırsız bizden diye onu aklamaya çalışmak gibi!

İyi bir icraat yapan bizden değil diye onu hor görmek veya!

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İlkeleri önceleyin, ilkelere ihtimam göstermelerinden dolayı ismini yüceleştiklerinizi değil!

İnsanlar ölür giderler, ama ilkeler kalıcıdır!

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Türkler müslümandırlar, müslüman olmayan Türk, Türklükten de ayrılmıştır. Tüm millet aleyhine çalışanlar da işte bu İslamdan beri olanlardır.

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TRT, Teşkilat dizisinin firasetsiz senaristleri eliyle, ülke itibar ve turizmine darbe vuruyor.

Daha önceki bölümlerinde üniversitelere teröristler, silahlarla girmişlerdi, son bölümde İstanbul'da bomba patlattılar dizide.

Bu diziyi dünyaya satıyorlar.

Bunun menfi propaganda etkisini hesaplayamamaları TRT için gaflettir!

Güvenlik zaafiyeti olan bir ülke imajı böyle hem de devlet televizyonu eliyle yapılmamalıydı!

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Siyasiler üstlerindeki şaibeden kurtulmak için siyasi etik yasasının çıkması için gayret göstermedikleri sürece, kim makama, ünvana talip oluyor ise bir hesabı var illa ithamına söz söylemeye hakları yoktur.

Bir mevki makam ünvan sahibi olmak isteyen şu taahhüdü veremiyorsa kesin bir hesabı vardır.

Mal varlığımda bir artış, civarındakilere dair bir ayrıcalık vaki olduğunda ceremesini çekmeye razıyım.

Gelinen noktada iş, artık falanın görevden alınması, filanın cezalandırılması boyutunu çok oldu, aşalı.

Tek çözüm, siyasi etik yasası * liyakat ve hukukun evrensel ilkelerine ihtimamdır.

Milletvekilleri ve kabine bazında ve dahası her mevki makam sahibini kapsayacak bir etik yasa sözü verilmemesi iktidar partisi oylarını eritecek. Etik yasadan kastım konumu ile kazanım elde edenlere hem hapis hem mal varlıklarına el konulması yaptırımı.

* Siyasi etik yasası şudur: Kim ki mevkisi, ünvanı, etki alanı gücüyle, kendinin veya civarının, cemaat ve kliğinin variyetine hizmet ederse, ona ve kazanım elde edenlere tüm elde ettiklerinin kusturulması müeyyidelerinin öngörülmesi.

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Günümüzde tanrı olmamasına rağmen sürüyle kula sahip olup, kendini namaz niyaz zikir fikirde gösteren nice sefilin kulluğuna talip o kadar zibidi müsveddesi var ki, bu ahvalde Allah'ın gazabı gelmiyor ise bundan kaygılanmak gerektiği bile sarf ı nazar ediliyor ise, iş bitmiş demek değil midir ile yazıyı kapatalım inşallah.