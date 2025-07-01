Görüşlerim

Siyonistlerde para çok, müslümanların yaşadıkları coğrafyaların zenginlikleri onlara akıyor ve bu para ile, yaptıkları katliamlar gündemden düşsün diye karikatürist, yazar, çizer niceleri satın alarak bir anda üzerlerindeki baskıyı başka hedeflere kanalize edebiliyorlar. Bu karikatür olayının bendeki izahı bu kadar açık ve net!

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Yangın söndürme uçağı Türkiye için savaş uçağı ihtiyacından daha az önemli değildir. Millî yangın söndürme uçağı yapımı elzemdir.

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Karpuzun kilosu tarlada 1 liraya alıcı bulamıyor, ama manavda, pazarda tanesi 50-100 lira ise bu düzen devam edebilir mi?

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Türk ceza sisteminin yetersizliğinin en büyük alameti, hüküm giyenlerin "yatarı ne bunun" araştırmasına girmeleridir ki adalet açısından ne önleyici ve ne de ödetici olmayan yaptırımlar, ancak suçu ve suçluyu çoğaltmaya yarar.

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Devlet 10.000 kadro ihdas etse ve işiniz sadece dürüst bir şekilde, mevki, makamlara torpille yerleşen, liyakatı olmayanları devlete rapor etmek olacak dese, işe girmek için geceden parti kapısında sıraya gireceklerin ülkesinde, ahali kendini düzeltmez ise, devlet düzelir mi?

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Marksist Leninist bölücü terör taifesi sonrası sıkıntı devam edecek ve daha ciddi bir problem bizi bekliyor:

"Bir Türk öldürmek, yetmiş gavur öldürmekten efdaldir" diyen birine methiyeler düzen bir parti ile ittifak yapanlar vebal altındadırlar.

Kürt-İslam Teali Cemiyeti önderlerini ısıtıp tekrar piyasaya sürenleri alkışlayan bir kafa var memlekette.

Siyonist veya İngiliz bir mehdi atar ve ortalık toz duman olur!