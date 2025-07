Görüşlerim

PKK talimatı ile ateşin çocukları diye kendilerini tanımlayan teröristler ormanları yakıyor ve bunlara insan muamele yapılıyor, ne acı!

*

Çok az bir orman varlığımız var ve bunu bile koruyamıyoruz, yazık bize!

*

Vazifesi vatandaşı mutlu etmek olanlar neredeyse vatandaştan mutluluk vergisi almayı teklif edecekler!

*

En düşük emekli maaşı 17000 civarı olacak derler, derler de bu hayat pahalılığı, fahiş fiyatlarla vatandaş nasıl geçinecek, kimse bir şey demez yetkililerden!

*

Zalimlerin seslerinin pekliği, mazlumların sessizlikleri ile doğru orantılıdır.

*

Cinsel istismar bir makam, ünvan, dini değer, güven kullanılarak yapıldığında ceza ağırlaştırılır.

Bu sebeple bir vakfın, cemiyetin ünvanı altında çalışanca bu suç işlenirse, hem suçlu, hem de ilişikli olduğu kurum lekeleneceği için, kurum zarar görmesin diye ört pas etme eğilimi ortaya çıkar.

Bu bakımdan çoğu kurumsal kimlikli isimlerin istismar vakaları bir şekilde siyasilere dokunur iyi gidilirse üstüne. Vakıf ve cemaatler zarar görmesin adına nice vaka sümen altı edilir ki bu durum Ilahi adaletin gücüne gider ve umulmadık yerlerden nice sıkıntılar başlarından eksilmez.

Tüm öğrenci barındıran yapılar her şekilde denetlenmeli ve hiç bir şartta suçlu asla korunmamalıdır.

*

Kendini yanılmaz ve sorgulanamaz addeden her siyasi hilebazdır ve duam şudur: Rabbim bu milleti hilebazlardan uzak eylesin. Amin

*

"Türkiyemizde sağlıklı işleyen, iki kere ikinin dört ettiği net bir adalet mekanizmamız var, kesinlikle ma'dur olmazsınız" sözünü verememem sebebiyle, haklı olduğu mevzuda, hakkını adalet önünde aramam için bendenize vekalet vermeyen ve ödememesi gereken vergiyi, hiç değilse bu kadarı taksitle ödeme imkanı bulurum diyerek, yapılandırmadan yararlanarak ödemek zorunda bırakılan epilepsi hastası engelli vatandaşımızın parası, bütçeye girdiğinde hepimizin kursağından haram lokma geçecek demektir ve devlet olarak artık belimizi doğrultamıyoruz sırf bu sebepten ötürü.

*

Yeryüzünde yaşayan tüm organizmada (insan dahil) ruh u hayvani müşterektir. Siz buna ruh değil de can da diyebilirsiniz, tüm hücre bazlı yaşam süren mahlukat, bununla yaşamaktadır. Bu can, yaşamı devam ettirme, o organizma için, neyi gerektiriyorsa onu, ona yönlendirir. İnsanda ise, fazladan bir doğruyu yanlıştan ayırt etme ve dilerse doğruyu, dilerse yanlışı tercih etme vasfına sahip irade melekesi olarak nitelenebilecek ruh u insani vardır ve tüm mevzu ruh i hayvani (nefs)in başkalaşıp, ruh i insani meylince iş görmesi mevzusudur. Ruh i insani, tüm mahlukatı var edenin sıfatıdır.