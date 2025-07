Görüşlerim

Dünyanın en aşağılık işi

Devlette bir makam kapıp, cemaat, parti, ideoloji, klik, mezhep, meşrep, ırk, tarikat v.s. v.s. bilumum cılığını culuğunu devlet kapısından içeri adımını atarken dışarıda bırakmayıp, makamında yandaşına, adamına, dostuna, hocasına, liderine, önderine hizmet eden, fikrinden dininden olmayanı iplemeyen her kim var ise tümünün suratına ağzına kadar dolu büyük bir kova ağız sıvısı boca ediyorum.

Tabi ki insan bir fikre inanca sahip olabilir; ama devlet ise mesele, orada inancını ideolojisini emeline kullananlar, yandaşından gayrını gözü görmeyen holigan tarafçı, talimat ile oturup kalkanlardır Şarkta bizi hep çukurlarda zillette bırakanlar..

*

Lideri, önderi kanalizasyon suyu ile abdest alsa bunu din edinecek tarzda kör itaat ile teslimiyet eleştirildiğinde, bu eleştiri kınanıyor ise kınayıcı İslam'dan çoktan vaz geçmiş demektir.

*

Büyükşehirlerde metroların umumi yol güzergahlarının toprak altından kurgulanması mantığınca, şehirlerarası hızlı tren yol güzergahlarının da toprak altından planlanması yarınlar için hayati önemi haizdir ki bugün hesap edilmeyen bu gereklilik, yarın, büyük maddi kayıp olarak er geç önümüze çıkacaktır.

*

Varlık (servet) vergisi bir çözümdür, iki evi olandan ikinci ev için daha fazla vergi veya iki arabası olandan gibi. Yat, villa, uçak vs. Zaten zar zor geçinen vatandaşa tüm vergiyi yüklemek bir İMF politikasıdır.

*

Şu saatten sonra yapılandırma tezgahı ile kodomanlara vergi affı işine tevessül edilmesi abesin abesidir, siz bir yandan vergileri artırırken, bir yandan da bazılarının ödemeleri gereken vergilere örtülü af getirirseniz bu sizi yakar.

*

Nasıl bu kadar rahat yazabiliyorsun sorusunun cevabı aşağıdadır:

Bir çok defa buradan ilan ettim, takip edenlerim, tasdik edeceklerdir.

Hiç bir siyasi organizasyonun, ne savunuru ve ne de destekçisi olmadım ve bu hal üzere son nefesimi vermeyi umuyorum.

İşte bu beklentisizlik haktan taraf kalmama vesile oluyor.