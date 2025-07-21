Görüşlerim

Anlayasınız diye onu dilinizde indirdik denilen İlahi Mesajı, ne dediğini anlamadan, yüzüne veya ezberden terennüm etmek mi ibadettir, Mesajı anlamaya çalışmak mı sorusuna vereceğiniz cevap, sizin atalar dinine mi, Allah'ın Muradını mı itibar ettiğinizin göstergesidir!

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Şu işin aslı

Hazreti Peygamber aleyhisselam, Veda Hutbesi'nde faizi yasakladığından bu yana bir grup Müslüman diğer bir grup Müslümanın tepesinden inmemiştir. İlk olarak en büyük gelirleri rantı engellediği için, intikam ve riyaset adına Hazreti Hüseyin'e kast eden, namazlarını asla kaçırmayan, eşleri cilbap içinde, sakalları bir tutam, sarıkları cübbeleri ile dört dörtlük, haramı helali gözeten şaklabanlar sonradan bilumum mevkilere gözlerini diktiler ve her türlü gücü ellerinde tutmak için her türlü kılığa girdiler ve hileye sarıldılar.

Müslüman kimliğin İslam dışı mavalları sindirikçiler tarafından o denli hakikat libaslarında sergilendi ki, nicelerin aklı doğruyu yanlış, yanlışı doğru görür, evet doğrudur...

1000 yıldan fazladır o kadar çok itikad terennüm edildi ki...

O kadar çok farklı fraksiyon Müslümanların gündemine girdi çıktı ki...

Aklımda kalan sadece şu:

Ne namaz, ne niyaz, ne oruç ve ne de hac 'işte bu dört dörtlük müslümandır' şehadetine remz olamaz; ancak ve ancak sadece Müslümana karşı eli dili tutmak; Müslümana, dinin verdiği emanı muhafaza etmek...

Tahammül Müslüman tahammül...

İşine bak, sağına soluna değil...

Seni onu bunu cennete al cehennemdem çıkar diye değil, kul ol diye vazifelendirdiler...

Kul dediğin tanrıcılık oynamaz.

Tanrı adına yargılamaz.

Tanrı ile şaplak atmaz.

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Türkiye sadece üst üste 50 yıl yerli ve milli bir idare ile yönetilebilse idi, çözülmeyen bir meselesi kalmaz idi.

Lakin gavur buna hiç fırsat vermedi ve vermez de. Onun vazifesi gavurluk yapmak. Yok öyle bundan sonra gavurun hükmü yoktur hayalperestliği.

Bu topraklar satılık insan müsvettesi kaynıyor iken, gavur sadece kurgular, çekilir köşeye. Kimi makam ile, kimi şehvet, kimi servet ile hizaya sokulan milyonların cirit attığı bu topraklarda iş çok zor.

Tüm melanetlik muhaliflerden diye inanan ahmaklar devlette bir koltuk kapmak için ne fırıldaklıklar yapmıyorlar mı?

Üç kuruş için ihale ihale dolananlar da mı bu muhaliflerden?

Din ile köşe dönenleri de mi muhalifler besliyor, koruyup kolluyor?

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Engelliler için araç özel tüketim değildir ki özel tüketim vergisi konusu olsun!

Araç kullanabilir durumda olmayan engelliler için de, engel oranı ne olursa olsun, araç alımında ÖTV ve MTV istisnası bir haktır.

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Türk töresinde kadına, kıza cinsel taciz, istismar ağır cezalık suç, yok öyle 3 5 yıl hapis yat, çık, gez, aynı haltı yap aymazlığı.

Bu topraklarda töremize dönüş şarttır. Kanı bozuklara, evlatlarımızı yem ettirmemeliyiz.

Tüm ceza sistematiğinin, ivedi, ıslaha ihtiyacı var.