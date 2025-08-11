Görüşlerim

Büyük Yahudi Krallığı'nın kurulması davasının her savunucusu, Türkiye'nin düşmanlarıdırlar. Meşru müdafaa hakkı gereği, yok edilmeleri Türkiye'nin hakkıdır. Sonuçta 20 şehri istiyorlar.

*

Gazze’de bugün soykırım yapanların evlatları yarın ecdadına sövecektir!

*

İslam ile sorunu olanların akıbetleri berbattır!

Haydi oradan! ABD ve İsrail'e bak diyenler, akıbet dedik diyelim sadece!

*

Zalimler, zulme yardımcı olanlar ve zulme rıza gösterip, sessiz kalanlardan olmadan ölmeyi niyaz ediyorum.

*

Kimse yaşadığımız zaman diliminde İslam dünyası gibi absürt bir söylem geliştirmemeli!

Öyle bir dünya olsaydı, bugün bu kadar Gazzeli şehit edilebilir miydi!?

Alayı ABD veya İngiltere mandasında, itaatince ulufelenenlerin idaresinde maalesef! Türkiye sadece aradan çıkma derdinde, lakin o da Cumhuriyet tarihi boyunca güçsüz bırakıldı, didiniyor, ama mandadan kurtulmak kolay değil maalesef!

Allah güç kuvvet versin Devletime! Amin

*

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi yollardan mal varlığı edinenlerin tüm mal varlıklarına el konulmalıdır.

*

Engelliler için tüm yurt ve dahası yurtdışında geçerli olacak şekilde bir çhipli kart tasarlanmalı ki ulaşım, tedavi, sosyal ve kültürel imkanlar vs her sahada bu kart geçerli olmalı ve tüm engelli lehine imkanlar için ayrı ayrı tanımlama kullanımı böylece sonlandırılmalı.

*

Belediye hizmetleri valilik eliyle yürütülmeli. Temizlik, su, yol, imar vs her iş bir beldede tek bir organizasyon idaresi başkanlığında koordine edilmelidir

*

Para ve mevki sahiplerine ihtimam, alaka ve ama para ve mevkisi olmayana paçavra muamelesi yapma dinin kınadığı iken, en çok dindar geçinenlerde, bu hasletlerin ayyuka çıkmasının en sağlam açıklamasını, vaazlarında tevazu ve merhametten bahsedenlerin, bu bahisler ile ona muhabbet besleyen insanları emelleri için ateşe yuvarlamasında bulacaksınız.

*

Bunun arkasında şu var bu var gibi derin tahlillerde üstün başarılı yurdum insanı, kendi yanlışlarına asla toz kondurmaz.

Bu ülkede, biri gelecek bizi kurtaracak inanış, İslam kadar yaygın bir inanıştır.

Bu topraklarda iyi insan olmaya çalışmak prim yapmaz.

İtaat kolay bir rahatlama vesilesidir.

12 13 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizi kınayan yurdum insanı düğünlerde yeni girmiş 13 14 yaşına edalı işveli köylü güzeli türküsü ile göbek atar.

İltimas kayırmacılıktan nefret eder, ama devlette bir koltuk için 100 kapıyı çalmaktan gocunmaz.

Ahlak ile arası açık bir dindarlık anlayışına sahip yurdum insanı, cennete torpille gireceğine kati iman sahibidir.

Mevki makam sahiplerinin önünde sakın eğilme diyen liderlerinin dalkavuklardan bir ordusu vardır yurdum insanının.

*

Devlet yönetimi ise mevzu, ilke de ilke, başka mihenk olamaz. Adalet, liyakat, eşitlik, hakkaniyet, insan hak ve özgürlüklerine dayanan yasalar ortaya koyma iradesi, dürüstlükten maaada da bir şeye ihtiyaç yoktur ilke bazında.