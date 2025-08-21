Görüşlerim

Şehvet; serveti zayi eder, sehvi (hatayı) ziyadeleştirir.

Özellikle gıda sektöründe aracıların fahiş kazançlarına engel olunması hayati önem taşımaktadır.

Tarlada 3-5 liraya alıcı ancak bulunan ürün pazarda, markette 50 liraya satışa sunuluyorsa bu düzen sakattır!

Anadolu topraklarına, buraların kadim ağaçlarını dikin. Meşe, çınar, kestane, ceviz, zeytin ağaçları gibi. Özellikle de ormanla yerleşim yerlerinin kesiştiği bölgelere asla çam ağacı dikmeyin. Bir kozalak bir binayı yakmaya yeter!

Aynı anda 70 ayrı yangını kimse tabiata yüklemesin!

Terör örgütleri işin içinde illaki vardır, ama mesele içimizdeki terör sevicileri ne yapacağımız!

Gaziantep 2. Organize sanayisinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, dedirtiyor ki: Yangın ihtimali yüksek, riskli tesislerin izole alanlara kurdurulması gerekmez mi?

Yüzlerce tesisi riske sokan programsızlığın bir sorumlusu da asla çıkmayacaktır!

Biz Türklerin tarihimiz kadar eski bir vasfımız var: Değerli insanlarımızı, ölümlerinin ardından kıymete bindiririz.

Problemli örfü ıslaha dair tedrici telkin, emir ve uygulamaların, Allah'ın tüm insanlara şamil Murad ı İlahisinden ayırt edilmesi ve ilkelerin ortaya konulması, dünden daha fazla bugün, din adına en önemli çalışma alanı olması gerekmez mi kendini dine dair gayret ile mükellef sayan her bilgin ve arif için?

Allah'ın mesela ticaret, tebabet, siyaset, sosyal hayatın idare ve ikamesi gibi sahalarda insandan beklentisi nedir kabilinden!

Eğer Arap örfünü din diye sunumlayanların bakışı, bugün de rağbet görsün deniliyor ise, insanlık bunu vicdani refleks göstererek, dün olduğu gibi bugün de kabul etmeyecektir.

Vicdanı temiz her insan, Allah'ın Muradını önceleyerek, ilkelerin hakimiyeti taraftarı olacaktır.

Allah'tan gayrına bel bağlamamak

İtaati Allah'a tahsis etmek

Öldürmemek

Çalmamak

Dürüst olmak

İyi insan olmak

Adil olmak

Zulmetmemek

Diğergam olmak gibi

Ciddi yanılgılarından biri, zikri sadece Allah'ın ismini tekrarlamaya hasretmektir. Halbuki zikir, esasta, her iş ve niyette Allah'ın rızasını gözetmektir. Onun esmasına tazim ile, hal ve hareketleri, Onun rızasını esas alarak tanzim etmektir. Hakikatli zikir budur, murakabe ve yakin halidir.

Ben şu görüşümde isabet etmemişim, yanılmışım diyebilecek bir kanaat önderine sahip olmayanların memleketinde, böyle diyebilecek kişiyi sevenlerinin linç etmesi de vakıadır. Aman beni kısa yoldan cennete götürsün şeyhim inancı ile şirki bir sirk kıvamında dine monte edenler hiç hata kabul ederler mi.

Dünyaya dair gayeler için dini kullanandan daha ahmak kim olabilir?

Mesela makam kapmak veya ihale almak için camiye giden, veya bir tarikata bağlanan, zahirde yaptığı ile makam ve ihale de alsa, ahiretini harap ettiği için hamakatın zirvesine ermemiş midir?

Ya da tarikatına cemaatine mensup olanlara imkan devşirmek için, devlete sızana göz yuman acaba daha mı az suçludur bu zavallıdan?