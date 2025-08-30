Görüşlerim

Allahümme! Gazze’ye saldıranları kahreyle, perişan eyle. Vatanını savunan müslümanlara zafer ihsan eyle. Amin

*

Gazze’de açlıktan ölen her can, insanlık defterine toplu utanç olarak kayda geçiyor!

*

Sumud filosuna İngiliz, Fransız ve Türk savaş gemileri eşlik etmezlerse, siyonistler bu gemileri de yağmalarlar!

*

Yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak olarak gördüğü her eylemi kendine mübah gören bir zihniyetle mücadele kolay olmayacaktır.

Bazı devletler Filistin devletini birleşmiş devletler toplantısında tanıyacaklarnı açıklayınca, ülkesi sınırlarına giriş için Filistin delegelerine vize vermeyen bir güç ile mücadele onun kuralları ile olamaz haliyle!

Ya onu oyun dışına almak, veya onun dışında yeni bir kurgu gereköez mi?

*

Atatürk ile barışmayan, ondan nefrete alttan alttan muhiplerini sevk eden tüm din odaklı yapılar emel kağnısına öküz peşinde, destek verenlerini heveslerine hizmette şer odaklarıdır.

Tüm aranan bir damla ağız tadı idi şu dünyada, lakin ağız tadı kazanına düşmüşlerin gözlerinin dönmüşlükleri sebebiyle geçirdikleri haz krizlerinin sarhoşluğuna harcandı koca koca yaşamlar.

*

Din simsarları her zaman insanların en tehlikeli belaları olmuşlardır!

Yanmaz kefen satan mı dersiniz, bana tabi olanları sırattan gömlek cebimde geçiririm diyenleri mi!

Sen yanmanı gerektiren bir abese bulaştıysan, kefenin yanmasa da sen illa yanarsın ey bedavacı!

*

Neredeyse her ailenin yaşama alışkanlıkları, eğlence, çalışma, yeme içme ve dinlenme algıları bile kendi özgünlüğünde farklılıklar arz ederken, Allah'ın Dininin, tüm insanlığı, şunu şöyle, bunu böyle yapacaksında buluşturmayı hedeflediğini söylemek, Allah'a iftiradır, Allah ilkeleri tebliğ etmiş, maksadını ortaya koymuştur. "İyi bir insan olun ve yaratıcınıza eş koşmayın, düzgün bir hayat yaşayın, size emanet edilen vasıfları tertemiz ulaştırın. " Tüm mesajın aslı esası bundan ibarettir.

*

Paradan para kazanan, çiftçi ile millet arasında aracılıktan para kazananların parti kapılarından girişleri yasaklanmadan ülke düze çıkamaz!