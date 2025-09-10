Görüşlerim

Özgür Özel Türkiye'de hukuk darbesi yapılıyor, bu devam ederse hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız demiş!

Ne imiş bu hukuk darbesi, hatırlayalım!

CHP üyeleri kurultayda yolsuzluk var ihbarında bulunmuş, yargı da bunu tahkik ediyormuş!

İstanbul büyükşehir belediyesi hakkında suçlamalar varmış, yargı bunu tahkik ediyormuş!

Siz bunlarla bu ülkede düzen bozmaya niyetliyseniz, hodri meydan Başkan! El mi yaman devlet mi, meydanda görün!

*

Ne kadar da komplo teorisi diyecekler olsa da, işin aslı esası budur: Dünyada, İsa'nın göksel krallığın başına geçmesi için şart olan Büyük Yahudi Krallığını kurma gayretinde çalışan bir organizasyon var ve Akdeniz dahil, vaat edilmiş topraklarda kurmaları gereken bu krallık için, bugün Ortadoğudaki tüm manevraları ve bu mevzuda bizim cahil ve kafası az çalışan bölge insanı da sanıyor ki bu iş bir Yahudi programı, hayır, hayır, mevzu bir Hristiyan projesidir ve plan kurucularının gayeleri göksel krallığının başına geçmek için, göklerden inecek İsa'ya ortam hazırlamaktır.

Cehalete kanaat edilmese, İncil okunsa, Pavlus'un mektupları mesela, net görülecek bu ve tüm o haçlı seferleri de bunun için yapılmıştı, tüm dünya üç beş şizofrenin elinde oyuncak, anlayacağınız ve bunu bugün başaramazlarsa, yarın yine deneyeceklerdir. Net bilgi.

*

Dün Suriye, Lübnan, Yemen, Irak, İran ve bugün Katar, yarın da Türkiye!

Evanjelist siyonizm durmayacak!

*

Şu an Ortadoğu'da ABD destekli bir İsrail terör devleti sorunu varken, ülkemde konuşulanlara bakın!

*

Neyin nesi bu mahkemede iyi hal indirimi saçmalığı?

Sen çocuğa tecavüz et, duruşmada kravat tak, al indirimi...

Sizin adaletinizin alnına göklerde melekler, arzda nebatat ve hayvanat tükürüyordur.

*

Evet hukuk devleti olmak önemli, ama kanun ve alt düzenlemelerin de hukuka uyar olması kaydıyla.

O kadar yolumuz var ki hukuk devleti olma adına, sanırım benim ömrüm yetmez bunu görmeye!

Misal vereyim:

Engelli araç kullanabilir durumda değil, ama araç alımında ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanmak istediğinde diyor ki yasa, senin heyet raporunda oran yüzde doksan altında ise aracı engelli kullanmalı, yoksa bu haktan yararlanamazsın. 90 ve üzeri ise ancak mümkün.

Anayasa mahkemesi bu yasayı 9 ay sonra hüküm yürürlüğe girecek şekilde iptal etti, ama bakacağız yeni yasal düzenlemeler nasıl olacak!?

Hukuk devleti mi, yasa devleti mi olacak tercih, o zaman göreceğiz!

Av.İsmail Arslan