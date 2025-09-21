Görüşlerim

Dünyada devlet terörüne destek veren bir ülkede yapılan birleşmiş milletler toplantısına katılan her ülke liderinin canı tehlike altındadır!

*

Cennete fakirler, zenginlerden 500 sene önce girecek sözünü bellerine zünnar misali bağlayanların dünyadaki mal varlıklarından habersiz olanlar var oldukça, iflah olmak müslümanlara caiz değildir.

*

Yeni Ömerler beklemek hayaldir. Her insan nev i şahsına münhasır yaşar, ölür, lakin Ömer'i Ömer kılan ilkeler geneldir. O ilkelerle mücehhez olan da, Ömer gibi bir emsal olabilir şimdisine. Adaleti, kuralın maksadını öncelemek, ezber ile değil, muhakeme ile yol almak, liyakatı mihenk edinmek, insan onuruna hürmet etmek, herkesi bulunduğu konumu içerisinde fırsat eşitliği ile başarabileceği işlerde değerlendirmek gibi.

Ömer ile kapı kapanmamıştır.

*

Sevgi Çürür ve Kokar

Biriktirilenler

Atıl kalanlar

Korunmasızlar

Zamanla bozulur

Ve kokar.

Tabiatındandır.

Kimi pas, kimi leş;

İlla ki kokar,

Çürür ve

Çürütür de...

Sevgiyi istisna saymak hata.

Sevgi de biriktirmeye gelmez.

Atıl bırakılmaya

Korunmasızlığa

Hatta

Sevgi koleksiyonculuğu

Tabiatın boyunu aşar.

Varsa sevgi o an,

Kime ve neye dairse artık;

Onu havalandırmak,

Olmadı

Koluna takmak,

Daha olmadı

Omuzuna yaslanmak gerekir

Ki atomlar karıncalanmasın.

Hem bu aralar

İmalathanelerden

Kullanım süresi uzunlar da

Çıkmıyor üstelik.

Kasarak yaşayanlar küserek ölecekler...

Av.İsmail Arslan