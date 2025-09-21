Görüşlerim

Dünyada devlet terörüne destek veren bir ülkede yapılan birleşmiş milletler toplantısına katılan her ülke liderinin canı tehlike altındadır!
*
Cennete fakirler, zenginlerden 500 sene önce girecek sözünü bellerine zünnar misali bağlayanların dünyadaki mal varlıklarından habersiz olanlar var oldukça, iflah olmak müslümanlara caiz değildir.
*
Yeni Ömerler beklemek hayaldir. Her insan nev i şahsına münhasır yaşar, ölür, lakin Ömer'i Ömer kılan ilkeler geneldir. O ilkelerle mücehhez olan da, Ömer gibi bir emsal olabilir şimdisine. Adaleti, kuralın maksadını öncelemek, ezber ile değil, muhakeme ile yol almak, liyakatı mihenk edinmek, insan onuruna hürmet etmek, herkesi bulunduğu konumu içerisinde fırsat eşitliği ile başarabileceği işlerde değerlendirmek gibi.
Ömer ile kapı kapanmamıştır.
*
Sevgi Çürür ve Kokar
Biriktirilenler
Atıl kalanlar
Korunmasızlar
Zamanla bozulur
Ve kokar.
Tabiatındandır.
Kimi pas, kimi leş;
İlla ki kokar,
Çürür ve
Çürütür de...
Sevgiyi istisna saymak hata.
Sevgi de biriktirmeye gelmez.
Atıl bırakılmaya
Korunmasızlığa
Hatta
Sevgi koleksiyonculuğu
Tabiatın boyunu aşar.
Varsa sevgi o an,
Kime ve neye dairse artık;
Onu havalandırmak,
Olmadı
Koluna takmak,
Daha olmadı
Omuzuna yaslanmak gerekir
Ki atomlar karıncalanmasın.
Hem bu aralar
İmalathanelerden
Kullanım süresi uzunlar da
Çıkmıyor üstelik.
Kasarak yaşayanlar küserek ölecekler...
Av.İsmail Arslan