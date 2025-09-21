SON
İsmail ARSLAN

Görüşlerim

İsmail ARSLAN

Dünyada devlet terörüne destek veren bir ülkede yapılan birleşmiş milletler toplantısına katılan her ülke liderinin canı tehlike altındadır!
*
Cennete fakirler, zenginlerden 500 sene önce girecek sözünü bellerine zünnar misali bağlayanların dünyadaki mal varlıklarından habersiz olanlar var oldukça, iflah olmak müslümanlara caiz değildir. 
*
Yeni Ömerler beklemek hayaldir. Her insan nev i şahsına münhasır yaşar, ölür, lakin Ömer'i Ömer kılan ilkeler geneldir. O ilkelerle mücehhez olan da, Ömer gibi bir emsal olabilir şimdisine. Adaleti, kuralın maksadını öncelemek, ezber ile değil, muhakeme ile yol almak, liyakatı mihenk edinmek, insan onuruna hürmet etmek, herkesi bulunduğu konumu içerisinde fırsat eşitliği ile başarabileceği işlerde değerlendirmek gibi.
Ömer ile kapı kapanmamıştır.
*
Sevgi Çürür ve Kokar

Biriktirilenler 
Atıl kalanlar
Korunmasızlar
Zamanla bozulur 
Ve kokar. 
Tabiatındandır. 
Kimi pas, kimi leş; 
İlla ki kokar,

Çürür ve 
Çürütür de...

Sevgiyi istisna saymak hata.
Sevgi de biriktirmeye gelmez. 
Atıl bırakılmaya
Korunmasızlığa

Hatta
Sevgi koleksiyonculuğu 
Tabiatın boyunu aşar.

Varsa sevgi o an, 
Kime ve neye dairse artık; 
Onu havalandırmak, 
Olmadı
Koluna takmak, 
Daha olmadı
Omuzuna yaslanmak gerekir 
Ki atomlar karıncalanmasın.

Hem bu aralar 
İmalathanelerden 
Kullanım süresi uzunlar da 
Çıkmıyor üstelik.

Kasarak yaşayanlar küserek ölecekler...

Av.İsmail Arslan

