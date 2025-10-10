Görüşlerim

İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilene kadar, boykota devam!

*

Kazara böyle bir çılgınlık yapılmasın!

Onbinlerce şehit ve gazilerimizi incitmeyin!

Öcalan'ın Meclis'te konuşması gibi bir durum asla olmamalı ve olamaz da!

Adının orada anılması bile zuldür!

*

Kıbrıs Rum kesiminin NATO üyelik talebi, Türkiye vetosı ile engellenmelidir.

*

Devlet, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde sokaklarda yaşayan bağımlıları, ya rehabilite etmeli, ya da bağımlısı oldukları maddeyi onlara ücretsiz temin etmelidir! Sokaklarda insanlara saldırıp, para dilenen, vermeyeni bıçaklayanlara bu bir önleme olabilir.

*

Türkiye'de her haneye hukuki sorunlarını açabilecekleri, çözüm bulmada yardım alabilecekleri, zorunlu aile hukuk danışmanlığı kurumu kurgulanmalıdır. Bu kurumun asgari finansmanı devlete ait olmalıdır.

*

Sürekli eskiyi yaşamak, eskiyi tenkid veya medh ile meşgul olmak hastalıktır. Eskiden şöyle güçlüydü, böyle alim ve liderlerimiz vardıcılık sakat iştir. Zira dün öldü, bugün ise can çekişmede ve yarın ise henüz doğmadı. Dünün doğru ve yanlışından ders çıkarıp, bugünü yaşamak ve doğmamış yarına da don biçmemek isabetli olandır.

Dinin kainat misali kabarık memalikinin içinde, ihtiyaç duyulan esasen bir damla imandan ibarettir.

Şeytan, Allah'ı asla inkar edemez ve ona eş koşamaz, zira bizzat yaşayarak bilmiştir O'nu. Şeytan'ın lanetlenmesi bu kesin bilgisine rağmen kapıldığı kibirdendir. Bu sebeple kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecektir.

*

% 85 ateist, deist İsveç, yolsuzlukta dünya sonuncusu imiş, % 95 müslüman Türkiye ise dünya sıralamasında önlerde imiş ve Türkiye ahalisi, efendileri, şeyhleri, reislerinin koyun ceplerinde, sırattan geçerek, cennete kavuşmayı umarlarken, İsveç insanı, dünyasını cennete çevirmiş.

Allah, dosdoğru olmayanların hayatını iki dünyada da cehenneme çevirmeyecek miydi sayın Hocam?

*

Hüküm makamında liyakatı öncelemek için, hakimlikte ihtiyari olarak emeklilik yaş sınırı kaldırılmalıdır. Mesleğe devam etmek isteyen hakimlere, yardımcı hakimler görevlendirilmeli ve duruşmalara dilerlerse, e duruşma ile katılım yaygınlaştırılmalı, özellikle tecrübeden azami yararlanma imkanları genişletilmelidir. Eğer kabul ediyorsa hakim, yazlığından, evinden dosya tetkik etmesi imkanı sağlanmalıdır. Bizde adet, maalesef tecrübe küpü olanları parklarda kuş yemleyicisi olarak istihdam etmektir ki, bu kafa en azından adalet müessesinde değişmelidir.

*

Cuma hutbesinde hatip, ayet okumadan önce kalallahu teala fi kitabihil kerim, eüzü billahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek ayeti okumaya başlıyor. Bu yanlıştır, zira evet Allah Kuran'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığının der, ama eüzü billahimineşşeytanirracim diye bir ayet yoktur. Bu işin doğrusu şöyle olmalıdır: ya direkt eüzü billahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ile ayete başlamalı ve kalallahu Teala fi Kitabihil kerim dememeli, ya da kalallahu Teala fi kitabihil kerim ile başlayacaksa, bismillahirrahmanirrahim ile başlamalıdır.

Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın! Nahl .98 ayeti var denilirse: Bu ayet, ama sığınırım demez Allah, sığının der, Hatip ise kalallahü dedikten sonra söz malum ayettir. Ayet olmayan bir söz söylenmemeli

Bu hususu bize öğreten rahmetli Şeyh İsmail Çetin Üstadımızdan Allah razı olsun, mekanı cennet, derecesi ali olsun. Amin

