Görüşlerim

Ortadoğu'da yaşayan Yahudilerin can güvenliği ancak Türkiye devletinin himayesine girmeleri ile mümkündür. Aksihalde ABD evanjelist gayeleri için, onları piyon olarak kullanıp, öldürtecektir.

*

Amerika ve diğer batı ülkelerinin Ortadoğu coğrafyasında bulunmaları ve bir Kürt devleti kurulması çalışmalarının aslı esası şudur:

Büyük Yahudi Krallığının kurulması ki bu bir Evanjelist hristiyan projesidir. Özü de şu: Krallık kurulunca, İsa gökten inerek, bu krallığın başına geçecek inançlarına göre.

İslam dünyasında da buna benzer akideler vardır. Lakin fark şu: Hristiyanların kurtarıcısı, müslümanlara göre deccal ve müslümanların mehdisi, hristiyanlara göre deccaldir.

Bendenizin endişem şu: Ortadoğu'da terör örgütü misyonunu Türkiye eliyle ortadan kaldırıp ki zaten sürdürülebilirliği de kalmamıştı, Suriye'de bir Kürt devletini, bize sundukları yalandan 30 km derinlikli kontrollü bölge hikayesini yutturarak, kurmaları ve ardından Irak Özerk Kürt Bölgesi ile burayı birleştirerek, akabinde mehdiyyun hikayesi ile Güneydoğu'da bir tezgah tertip ederek özerklik krizi çıkarmaları ve daha sonra burayı da Kürdistan devletine dahletmeleri ki asıl gaye, Büyük Yahudi Krallığının kurulması ve İsa, inançlarına göre bu krallığın başına geçecek.

Bunu idrak ile devletimin tedbir almasını umar ve beklerim.

*

Adı üstünde 'tipi demokrasi' bize batı tipi deyip, ruhunu kendilerine saklayıp, posasını nimetmiş gibi sundukları o demokrasi ile, kendilerinde devlet düşmanları asla barınamazken, bizde onlara devlet destekli örgütlenme imkanı verdiler.

Biz de tüm dünyaya, başta kendimiz hayata geçirme kaydıyla, Türk tipi demokrasiyi talim edelim:

Her beldenin en enleri, muhitlerinin oyları ile şehir toyuna seçilir, şehri bu toyun belirleyeceği şekilde idare ederler ve her belde toyundan seçilmiş azalar, ülkeyi sevk ve idare için kurultayı kurarlar, kurultayın ortaya koyduğu adaylardan, tüm vatandaşlar başkanı seçer. Başkan, idari heyetini liyakat esaslı kurgular ve tüm idareciler etik yasası ile muhataptırlar, öyle ki konumu ile suistimale vesile olanlara, tüm variyetlerini kusturtan müeyyideler vardır.

*

Zamanımız o zaman oldu ki, yeryüzünde çok insan yaşıyor, lakin insanlık mevta olmuş vaziyette. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları MÖ 3421

*

İnönö'nün ABD ilgisinden, Menderes, Özal ve bugün bel bağlanan liderler istisna mıdır?

Daha yeni yeni manda istemiyoruz niyetleri, fiili icraatlarla dillendirilir oldu, lakin henüz bu kudrete gelemediğimiz de Incirlik'ten belli.

Türkiye'nin en büyük talihsizliği, şartların uygun olduğu zamanlarda, kese, kasa derdinde insanların köşeleri tutmuş olmalarıdır.

*

Amerika'nın istihbarat örgütleri eski yıllarda yayınladıkları bazı değerlendirme raporlarında, Türkiye'yi olası bir deprem sonrası, yardım ayağına nasıl işgal edeceklerini ifşa etmişlerken, İstanbul ve çevresinde depremden etkilenecek yapıların dönüşümünün geciktirilmesi, insan ve kurumların güvenli bölgelere nakillerinin yapılmaması ciddi bir zaafiyettir. Yok öyle tatbikatla filan oyalamanın alemi.

Bir an önce kanunsa kanun, olağanüstü hal ise, olağanüstü hal, ama yapı güvenliği sorunu çözülmelidir.