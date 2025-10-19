Görüşlerim

Kur'an'ın çarptığı kimseyi göremezsiniz, ama elinde, dilinde Kur'an ile insanları çarpan çok kişiyi görebilirsiniz!

*

Asgari ücrete gelecek olası zammı, zamdan 3 4 ay önce fırsata çevirerek ürünlere zam yapan açgözlülerle mücadele edemeyen bir idare için söylenecek en hafif söz, serbest piyasa olayını kavrayamamış (yanlış anlamışlar) güruhu olabilirler!

*

Kriminal bir soruşturma kapsamında eğer bir telefonun şifresinin kırılması için yurt dışına gönderilmesine ihtiyaç duyuluyor ise, yazılımfest çalışmaları yapılmalıdır.

Somut olay bazında mevzu şu: Van'da bir kızın öldürülme ihtimali araştırılıyor, telefonu Portekiz'e gönderiliyor ki ben üreticinin orada olduğunu düşünmüyorum.

*

Zeytin ağaçları için müsait tüm arazi, üretime tahsis edilmelidir.

*

Bir evlat anne babasına 'öleyim de benden kurtulun' dedirtirse insanlığı ölmüş demektir!

*

1980lerde ABD ve Brezilya kökenli film ve dizilerle Türkiye insanına yapılan bugün Türk dizileri ile Türki cumhuriyetlere yapılıyor!

*

Nikâh aktinin hukuksal koruma altında olması evlilik kurumunun olmazsa olmazıdır. Nikâhı kimin kıydığından ziyade, sözleşmenin varlığı, sıhhati, hukuki vasfı ve müeyyide güvenceleri önemlidir. Yok öyle dört duvar arasında iki ahbabı şahit tutarak, eğlencelik evlilik ayağı!

*

Hani bir atasözü vardır: 'Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin'

Buradaki 'düşünme derin' öğüdünü düşündüm de, her halde insanı insan eden en özel sermaye olan 'düşünmek' eylemi -iyi niyetli bir yorumlama ile- 'fikir üretmek, analiz etmek, muhakeme yapmak' anlamında kullanılmamış olsa gerek. Olsa olsa aşırı yeis yapma anlamındadır.

Aksi halde 'itaat et' misyonu ürünü, lider ne der ise odur, tebaya muti' olmak düşer, ne işin var düşünce ile, sen tabi ol, senin yerine düşünenlere' mesajı için üretilmiş bir kurgu olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, doğrusu bu biçimi ile algılayanın da çok olduğunu bilerek atasözlerine de temkin ile yaklaşmak hayırlı olur kanaatimi paylaşmak istiyorum.

Step sürü insanı zamanından bu yana çok yol alındı; ama aklı fikri ruhu birilerinin yönlendirmesine, yönetmesine muhtaç sayısı azımsanmayacak ölçüde çoktur!

*

İnsan sahibi olduğunun sevgilisi olamaz!

Sahiplik hissiyatının sonu, ya benimsin ya toprağın saçmalığıdır.

*

Kesik Kesik

Kesik kesik,

Acı, zevk,

Nefes, yemek,

Ciddiyet, tafra,

Almak kesik,

Vermek de,

Çalışmak,

Yorulmak,

Utanmak,

Azma,

Kabarma,

Hep kesik kesik.

Öyle yani yaşam,

Zaman zaman,

Bir böyle,

Bir şöyle.

Kesintisiz süren,

Sadece kesiklik.

Buradan çıkan,

Sündürmemek,

Sükutu,

Huzuru,

Hüznü,

Sözü

Ve

Şiiri de...