Görüşlerim

Siz bugün taviz vererek terörsüz Türkiye adına ceza almışları salarsanız, sanıyor musunuz ki yarın terör daha şiddetli başınıza bela olmayacak!?

*

Gıdada sahtecilik yapanlar, kasten öldürmeye teşebbüs ile yargılanmazlarsa, para cezası ile, bu adiliği önlemek imkansızdır.

*

Trabzon'da kilosu 50 liraya satılan hamsinin Kayseri'de 250 lira olmasını nakliye ile izah edemezsiniz!

*

Dünyadaki en etkili ilaç, telkindir. Dua ise en kuvvetli telkin metodudur. Kişinin inanarak yapacağı dua, hormonlarına beni ayakta tutun emridir ki ağız tadını kaybetmişleri bir an önce toprakla buluşturmaya ve ağız tadı yerinde olanları ise ayakta tutmaya vazifeli hormonlar için, inanç ile yapılan dua, bu anlamda çok değerli bir tıptır da aynı zamanda.

*

Türkiye ekonomisi, o bakan gitti, bu bakan geldi, şu iktidar geldi, bu iktidar gitti ile düzelmez

Borca dayalı ekonomik sistemden denk bütçeye, tüketim ve ithalata dayalı ekonomiden üretim ve ihracata, israftan iktisat, fasonculuktan marka ve kaliteye dönmediğimiz müddetçe, bu ülke daha çok o gitti, bu geldiye şahit olur.

Şu Anadolu topraklarında var olup da, fakirlik çekmek sadece acziyettir bir devlet için. Toprağa ne ekseniz tabii ilaç olan bu coğrafyada, bırakın yeraltı kaynaklarını, sadece buradan girilse, dünyanın en zengin ülkesi burası olacaktır da neden olmuyor söyleyelim:

Bu zenginlik sana mı, bana mı nasip olsun kavgasına harcanıyor enerji, başka da değil.

*

Herkesin bu dünyada bir doğum günü var, ama bir kesim müslümanların, Aleyhisselam'ın doğum gününü yılın her günü kutlamak gibi bir adetleri var. Hicri Rebiülevvel ayının 12'si, her sene kameri takvimin güneş takvimine 10 gün fark atması sonucu, döne döne tüm miladi yıl günlerine bir şekilde denk geliyor, aynı Kadir gecesinin denk geldiği gibi.

Halbuki Aleyhisselam da diğer tüm insanlar gibi belli bir mevsimin belli bir gününde doğmuştur. Yaz ise yaz, kış ise kışa denk gelen bir gün. Yok yani öyle 10 sene önce Temmuz'da ve bugün Kasım'da doğduğu iddia edilen bir insan.

Kadir gecesi de böylece. 10 sene önce farkli bir gece, 20 sene sonra daha farklı.

Insanların akılları ile dalga geçilmemeli, ters teper.

Aleyhisselam'ın irtihali de bu şekilde ki tüm mevzu, kameri takvimi baz alıp, güneş takvimi ile hesap yapılma odaklı sıkıntılar.

Daha derin bakılırsa örf ile dinin karışması ve karıştırılması sorunu açıkça gözlemlenir.

*

Dinde iman iki ilke üzerinedir. Tevhid ve Adalet.

Fazlaya dair her kelam ya bu iki hususa dair izah ya da inkardan ibarettir.

