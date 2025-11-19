Görüşlerim

İyi bir insan olmak mı, çevreye iyi bir insan görüntüsü vermek mi?

Böylesi soru mu olur?

Pek tabii ki iyi insan olmak!

Ama para, itibar görüntüde maalesef!

Bu da büyük imtihan işte!

Esasen iyi insan olmayı başaran için görüntü derdi olmaz!

Görüntüde iyi insan, ama iyi insan sıfatlarından uzak olanın ise akıbeti bellidir!

*

Devlet idaresini, falanın filanı yönetmesi olarak algılayan zihniyetin sakatlığı, tüm insanlık tarihi boyunca sayısız kere test edilmiştir. İdare ilke bazlı olmalı ve insan hak ve özgürlükleri kökenli, hayatı ağız tadı ile yaşatma odaklı kurallar idareye hakim olmalı. İnsanın insanı köle bildiği, emel kağnısına öküz ettiği idari sistemlerden kurtulabilmek için, ilkelerin hakim olduğu nizamları kurgulamak, insani beceri ve zaafların sistem içinde etkilerini minimize etmek şarttır.

Ahlâk bir kişinin değil bir devletin en belirgin ve baskın vasfı olmalıdır. Adalet bir devletin dini olmalı ve insan hak ve özgürlükleri odaklı var olmak, devletin amacı olmalıdır ki şahıs refereli idari sistemler ile bu mümkün değildir. Zira kurtarıcılarından kurtulabilmek için, anasının ağladığı bir tarihi vardır insan neslinin.

*

Müzik seven biri, anlamını bilmediği bir Afrika türküsüne el çırpmış, kabile gençleri, onu ortalarına alıp, evire çevire dövmüşler, neden beni dövdüler diye sorduğu bir ihtiyar demiş ki: Atalarımıza yaktığımız ağıta sevindin diye dövdüler seni.

Buradan alınacak ders, siz, siz olun, anlamını bilmediğiniz dualara da amin demeyin.

*

Sen bir hesap yapıyorsun, ama sonuç başka türlü çıkıyorsa, bu senin hesap bilmemenle değil, hesapsız bir gücün varlığı sebebiyledir.

*

Vatandaş işsiz ve parasız, çareyi, kendini, çocuklarını ve karısını öldürmekte buluyor ise bir ülkede, ne ensar muhacir edebiyatınız, ne de bu milletin kör itaati sizi kurtarmaz hakikatli hesap gününde. Öncelikle adil bir gelir dağılımı ve sağlıklı işleyen bir ekonomi tesisi için gayretli olun ve buna gücünüz yetmiyorsa, bir mekanizmanız olsun, çaresizlere derman olmaya ki bu haberler katlana katlana çoğalmasın ey sorunlu sorumlular.