Görüşlerim

Onlara hizmet eden Öcalan'ı 'ABD güdümünde İsrail'e hizmet etme ey Kürt evladı' dedi diye dün onlara hizmette iken övenler, bugün ona, devlete hizmeti sebebi ile sövüyorlar.

Evet hakikati ifade etmiş bu teröristbaşı, sırf bu deyişi ile devlete büyük bir hizmet etmiştir. Daha önce yediği haltları bu ifşaatı elbette örtmez, ama bu olanın da hafife alınması hafifliktir!

*

Emperyalistin emperesi gelmişse, karşı durması için tek bir kişiyi öne itelemek, gerisindeki yüreksizlerin rezillikleri ile tefsir olunur ki, emperyalistin iştahı açılır bu durumda.

Öyle veya böyle her yıl aldıkları haracı isteyenlere hayır dedi diye tepesine binmeye yeltendikleri kişi, bu anlamda yalnız bırakılmıştır ve bunun ceremesini tüm cemiyet ortaklaşa çeker.

Başka bir durum tespiti de şudur:

O kalksa, onun yerine, ondan daha sağlam oturacak ve o yerin imkanlarını en az onun kadar ve hatta daha fazla kullanacakgillerin memleketinde hala nefes alıp verebiliyorsak bu Allah'ın şefkatindendir.

*

Uyanık yurdum insanı!

Başına hukuki bir dert gelince, biraz a avukattan, biraz b ve biraz da sanal alemden topladığı bilgilerle sorununu kendi başına çözmeye çalışıp, eline ayağına dolaştırınca işi hakikaten bir profesyonel destek alması gerekir ve ama iş, içinden çıkılmaz bir duruma gelmiştir artık.

Sonra ah adalet şöyle bozuk, vah ülke böyle!

Gel biraz akıllı ol, bilmiyorum de, bilenden karşılığını vererek yardım al!

Olmaz, ben bilirim bu işleri!

E öyle ise, hallet ve bilenden de uzak dur.

"

Allah'tan gayrından yardım ve kurtuluş beklentisi şirktir. Allah, ilacı şifaya, filanı maddi darlıktan çıkmaya vesile kılabilir, ama şifayı veren, darlığı gideren Allah'tır. İtikadımız budur.

*

Kışa girdi yurdun bazı yerleri ve bazısı da girdi girecek, havalar soğudu diye pencere, kapılar, özellikle metropol evlerinde sıkı sıkı kapatıldı, ama insanın yaşamak için ihtiyaç duyduğu en hayati unsur havadan, böylelikle evlerimizi mahrum bıraktık ve oksijensizlik, derin hasarların sebebidir. En azından günde bir kaç kere evleri havalandırmak çok önemlidir.

Bu bilgiyi paylaşmak istedim.

*

Hap vergi hukuku bilgisi:

Hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüz ödeme emrine 15, ihbarnameye 30 gün içerisinde dava açılmalıdır. Süreler çok önemli. Süre geçerse, dava hakkınız düşer.

