Görüşlerim

Anne, baba, dede, nine, kardeşi üzerinden onların engelli raporları ile kendine tahsisli ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanarak araç alıp, bir hakkı suistimal etmek isteyen azgınlar yüzünden, nice engelli de zulüm yaşıyorlar!

Ayıp, yazık ve günahtır!

*

Hristiyanlardan özellikle evanjelist olanlarda Yahudiye hizmet iman şartıdır. Büyük Yahudi Krallığı'nın kurulması gerekir ki İsa, o krallığın başına geçsin. İsrail ıvır zıvırdır güç anlamında. Asıl güç evanjelistlerde ve bugün Amerika'ya hakim olanlar da onlardır ve Amerika ahtapotun kafası ise, bilumum İslam nüfusunun yoğun olduğu ülkeler, o ahtapotun kollarıdır

*

İnançlı insanlar bu zamanda, Allah'tan ziyade, kendi kabullerini tanrı ittihaz eden ilginç bir defolu bilinç yazılımı geliştirdiler.

Kendi doğru ve yanlışları, alışkanlıkları var ve bunlar, Allah Muradı ile uyuşmazsa, kendi muradı yönüne, Allah'ın Muradını yuvarlayarak adapte eder çoğu ki işte kınanan, uzak durulması istenilen de esasta budur.

Tüm huzursuzluk da hep bundandır yaşamlara boyunca. Yazılımın bilinçli olarak kondurulmuş defosunu fark ile, Tanrı Muradı gereği, tashihat cihetine yönelenler ile, bu defoyu içselleyerek, emeli yönünde kullananlar kadar farklı hayatlar yaşayanlar vardır.

*

Sahibi olduğunun sevgilisi olamazsın. Mailis Nalars

Malı kabul ettiği için değil mi tüm bu kadına şiddet olaylarının özü.

*

Bizde hastalık durumunda ateşe karşı aşırı bir hassasiyet gelişmiş milletçe, bebeklerde havale geçirme mevzusu kökenli olsa gerek, ateşi düşürmek için hemen ilaca tevessül ediyoruz, oysa ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyon ile savaşmasının alametidir ve özellikle ateşi çok yükselmiyorsa, düşürmemek daha sağlıklı bir yöntemdir enfeksiyon ve kanser ile savaşta. Farklı bir kaç makalede okuduğum saptamaların özeti budur.

*

Eğer ölüm bir son ise, yaşarken kendi menfaati harici bir amaç yaşam sahibi için saçmalık ve ama, sonra var diye inanıyorsa yaşam sahibi, ölüm sonrasına hazırlık yapmaması saçmalıktır.