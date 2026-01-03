Görüşlerim

Asgari ücrete yapılan zam, daha işçinin cebine girmeden, raflardaki mallara fiyat artışı yapanlara idari para cezası bir ödüldür, zira kat kat fazlasını alıyorlar zaten. Mal varlıklarına el konulmadan ve hapis cezası ile ticaretten men cezası uygulanmadan bu iş devam eder gider!

*

Cumhurbaşkanımızı dün almaya kalkanlar, bugün Madura'yı aldılar, yarın İran'ın da dini liderini almaya kalkışacaklar ve bu döngü, dünya tamamen onların güdümüne girmeden sonlanmayacak. Hep de aynı kurgu! Ekonomik kriz, nifak ve baskı!

Ey dünya! Akıllan!

*

Günümüzün İslam dünyasının en büyük handikapı müslümanların islamdan nasipsizlikleridir. Bu yüzden müslümanlar gayrımüslimlerin maskarası olmuşlardır.

*

Boşanmak üzere olduğu, veya boşandığı eşini 5 10 mermi, veya onlarca bıçak darbesi ile öldüren canilere iyi hal indirimi saçmalığına artık bir dur denilmesi gerekmez mi?

*

Türkiye'de 1 kilo buğdayın 1 litre benzinle aynı fiyat olduğu dönemden sonra, benzin bugün neden daha pahalı?

Buğdayın zamanı mı geçti dünyada?

*

3-5000 uçak ve tankı dışarıya sattığımız zaman memlekette para derdi kalmayacak, ama hain derdi hiç bitmez bu ülkenin maalesef!

*

Suistimal başımızın belası!

Ne yana başımızı çevirsek, hep bu belayı görüyoruz maalesef.

Kardeşi, engelli ablasının üzerinden araç alıp sürme derdinde.

Dolandırıcı, insanlardaki iyiniyeti paraya tahvil derdinde.

Sahte ruhban dinden geçinme derdinde.

Zaafları emeli için kullananlar için ne kadar çok fırsat var ama.

Allah intibahlar versin hepimize.

*

En kolay hükmetme metodu, inandırmaktır. İnansın yeter ki, ömrünü, ömrüne paspas eder. Bunu iyi bilenler, bununla hakimiyet kurarlar hükmedebildikleri kitlelere ki işte, Allah'ın kınadığı budur, Onun vasıfları ile, Ona ait olanı, Onun kulunun, Ona rağmen hırs, şatafat, servet, enaniyet, şehvet, şöhret için kullanması ki işte nedir bu imtihan diyenlere, cevap buradadır.

*

İnsan, sürü halinde yaptıklarına, takım ruhu tanımlaması ile zerafet katabilen varlık.

*

Bu coğrafyada acziyet ve çaresizlikten beslenmek, bir kültür ve norm haline gelmiştir. Çare demeye görün, onlarca nereden geldiğini bilemediğiniz kafa, o iş bende diye burnunuzun dibinde bitiverir. Sonrası derdiniz ya büyür, ya da sıkıntınızı gideren başınıza daha püsküllü dert olur.

*

Dini, içsellerken, şahsi hayata hakim kılarken, öyle bir silkelemek gerekiyor ki tevhid, ihlas ile ibadet ve güzel ahlaktan gayrı üzerinde hiç bir şey kalmasın ki, inanırını dünyada sahih bir mümin olarak yaşamaya ve ahiretini ihyaya vesile olsun. Oldu oldu, olmadı, o inanır, hem kendini, hem ilişikli olduğu her yaşamı madara etmeden ölmez.

*

Devlet eşiğinden içeri adım atarken, mensubiyetini, ideolojini, kinini, sevgisini eşikte silkeleyip, üzerinden atamayanları mevki, makamlara atayanlar, ya hain, ya da hamakat ehlidirler. Bunlarlı bir devletin bekası mümkün değildir. Ya bunlar devleti yer, ya da zaaflarına vakıf olanlar, bunlarla, devleti yer.

*

Memleketten fayların üzerinde yaşıyoruz, her an, her şey olabilir. Samimi bir tevbe güzeldir.

Günahlara değil, tevbeye şahitleri çoğaltmak isabetlidir.

Yüceler Yücesi Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam Onun kulu ve elçisidir.

Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Ya Rabbi! Ben pişmanım! Yapmış olduğum tüm günahlarımdan... Keşke yapmasaydım! İnşallah bir daha yapmayacağım!

Allahümme!

Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Kalplerimizi İslamda sabit kıl. Yeryüzünde tüm müslümanlara ağız tadıyla hayırlı yaşamlar ve Senden gafil her insana da hidayet nasip eyle. Amin

Tüm insanlara razı olacakları ve Senin de Razı Olacağın hayatlar yaşamayı ihsan eyle! Amin

Av.İsmail Arslan