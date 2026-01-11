Görüşlerim

Halep olayı gösterdi ki Kandil'e bayrak dikilmeden, bölücü terör örgütü silah bırakmayacak!

*

Şu an yapılabilecek en şık iş, Netanyahu'yu Türkiye'ye operasyon ile kaldırıp, yargılamak!

*

Satıcı size ödeme için 2 3 farklı ıban veriyor ve ödemenin şu kadarını şuna, bu kadarını buna yatır diyorsa, işin içinde vergi kaçırma veya başka bir hinlik çok olasıdır.

*

Ahirette şapşaşkınlardan olmamak için bir dakikanızı ayırın:

Tüm din sadece Allah'a eş koşmama, takva ve iyi insan olma davasından ibarettir. Allah'tan gayrına umut bağlayan ve ama ibadette zirve yapmış niceler o gün geldiğinde perişanlıktan kıvranıyor olacaklardır. Namazında Allah'tan gayrından yardım istenmez diyenin, himmet, şefaat diye onun bunun ardında faili hakiki olarak onları bilerek, ortalıkta dolanması olacak iş değildir.

İslam bu güne kadar hiç bu denli iğreti durmamıştı müslüman üzerinde.

Soru çalarak fakülte okuyan sayısız doktor, hukukçu, mühendis, memur, amir hala aramızda ve mütedeyyin bir görüntü arz ediyorlar.

Allah'ın adaleti ise farklı çalışır, alakasız bir yerden, hesapta olmayan bir zarar uğradığında çok da şaşırmamak gerekir.

*

Affedilmek için size doğru manevra yapanı affetmek herkesin harcıdır, er işi ise, affa layık görmediğinizi affedebilmek, hakkından vazgeçebilmektir.

Not: Er erdir, erkeği dişisi yoktur erliğin.

*

Şu da bir gerçek ki Manavgat suyu şu an dahi denize akıyor ve bu, petrolün boşa akıtılmasından daha berbat bir savurganlık!

*

Ötekiler'imiz var; bizim de onlarca 'ötekiler' olarak vasıflandığımız... Algı ve anlayışlarımıza uygun zeminlerdeyiz ki bu karakteristik bir tavır...

Algılara müdahaleler ben merkezli olunca -hep banacılık- anlaşmazlıklar büyüyor. Egoist eğilim, ötekine varlığınca varlık hakkı vermeme ve onu aidiyete alma, sahiplenme ile biliniyor..

Farklı olanı, kabullendiği daireden -uymadığınca- dışa 'itelemek'... 'İteleme' sonucu, itelenen, haliyle 'iteleyenin' yanında olamıyor.

Ötekini itelememek!

Bu bir feraset, arifanelik ve olgunluk işi... İnsanın dibinin değil, tepesinin vasfı...

Birinde bu tahammülü görmediğinizde kendinize eziyet etmenize gerek yok. Beri durun ve dayayın bacağınızı bizzat siz iteleyin varlığınızı ondan.

Kendi gibi düşünmeyen ve yaşamayanları, yaşam sahası dışına iteleyenlerin azgınlığı yeryüzünde kan akıtıyor. Tüm kan bundan akıyor diyemem; ama en çok budur neden..."