Görüşlerim

Gazze gündemden yine düştü!

Yazıklar olsun!

*

Siyonist Tramp: İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, yardım yolda demiş, Türkiye için de bu çağrıyı yakında yapar mı, yapar, niye yapmasın, emeklisi, memuru, işçisi, ekonomik sıkıntı çeken vatanseveri az mı bu ülkede de!

*

Sıcak odadan manzara seyrediyoruz. Evsiz sayısız üşümüş neden bize kinlenmesinler? Sosyal adalet boru mu!? Cin çarpmaz, adaletsizlik çarpar!

*

Yanlış olan şu: Hele bir deprem olsun, sonra yaparız yapacağımızı!

Doğru olan ise şu: Deprem olmadan Japon nasıl yaptı ise öyle yapmak!

*

Bir şehrin yoluna, parkına, üniversitesine yaşayan insanların isimlerininin verilmesi uygun olmasa gerektir.

*

Öğrencinin en kıymetli varlığı öğrenciliği.. Bilmediğini hocalara sorabiliyor ve okul bitince herkes ona sormaya başlayacak...

*

Dindarlar, kurtarıcılarından kurtulmadıkça ve dinin sadece ilkelerden ibaret olduğunu, iyi insan olmak davasından başka bir davayı talim etmediğini, siyasi ikbal için dini kağnı edinmenin en büyük günah olduğunu idrak etmedikçe huzur onlardan uzak olacaktır.

*

Kalpler Allah'ı anmakla ancak, sükun bulur demek, her hal ve işte, daima Onun gözetiminde olmaklığı idrak ve razı olacağı hal üzere olmaktan gayrı, size huzur yoktur demektir. Kupkuru dil ile Onun Adını anıp, Ondan ruhen mahrumluk kastedilmemiş olsa gerektir.

