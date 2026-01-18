Görüşlerim

Milli savunma üniversitesi bünyesinde din dersi temel ders olarak müfredatta yer almalıdır.

Yeni moda, geçmişin övüncü ile meşguliyeti kutsarken, ahlak ve irfanı sümen altına itelemek.

Bizi masal, efsane, hikayeler değil, ahlak paklar.

Gençlere güzel ahlakta örnek olacaklar neredeler, mevzu bu.

Emekliye seyyanen zam, şu an ülke borçlanmadan olmaz. Borçlansın diyenler, ülkenin sonraki nesilleri de perişan olsun isteyenlerdir! Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin

İnsanların en bahtsızı cenazesinde ona yuh çekilen, affedilmeyen, yaşarken kıran, yıkan, ah alandır!

Gazze, Doğu Türkistan, İran ve sair mazlum coğrafyaları düşünmeyi, müslümanların saadeti, selameti için niyazı ihmal etmemek temennisi ile!

Geçen kış dönemi 1500 TL civarı olan aylık ısınma masrafı, bu dönemde 4000 TL civarı olunca şaşırıyor insan!

Kişi, kendine yazdığınca samimi olabiliyor. Önce kendisi için olmalı öğüdü. Evet, her fikir işçiliği gerçekten değerli, fakat etkili degil.

Bir insan, olmak istediği olamadığında, kestirmeden şunu yapıyorsa sakının ondan: Olduğuna ikna olduğunun eteğine yapışıyorsa.

Ulaşım için araç ona zorunlu olandan, araç alımında özel tüketim vergisi alınması hukuka ve hakkaniyete uyar olmaz!

Engellinin hayatını kolaylaştırmak için tanınan bazı imtiyazları, yakınları kendi hayatlarını kolaylamada kullanmasın diye, evet, vesayet makamı, engelli adına alınan araç, satılırsa, parayı engelli adına bir hesapta bloke edecektir ve bu, gayet makuldür. Yani engellinin engelli olmayan abisi, engelli üzerinden, parasını kendi verse de, vergi bağışıklığından yararlanarak alınan aracı, kendine tahsis edip, kullandıktan sonra, aracı satarsa, vesayet makamı bu parayı engelli adına bir hesapta bloke edecektir.

Niye var bazı imtiyazlar, kökeni düşünülürse, yanlış yapmaya belki vicdan karşı duracaktır.

Yan dairedeki komşunun babası, oğluna son model araba almış, ama baba! Benim neyim noksan, niye bizim bağa da dalmaz

kafasınını kırdığımın danası?

Arzu inanılmaz şık görünüyor, o çuval parçasının içinde.

İki bin dolar saymış annesi, ama anne! Ben de istiyorum, o çuvaldan kendime.

Zayıflamalıyım.

Beğenmeyecek yoksa beni,

Hay aksi.

Her kültürün tazim için farklı uygulamaları var, lakin ta'zim, yani idrak ile saygı esasen bir ritüelden çok daha anlamlı bir duruş gerektirir. Mesela biz Türkler, büyüklerimizin önünde, onlara saygımız gereği ayak ayak üstüne atmayız. Bize mesajı nedir diye merak etmediğimiz Kitabı duvara asarız. Lakin bir Arap, uzandığı yerde kitabı önüne koyup okuyabilir. Burada asıl saygıyı uzandığı yerde kitabı okuyan göstermiştir fikrimce, duvara asan değil.

Annesi o hali ile canını sıksa da, ona öf demeyen saygı göstermiştir, onun hazırladığı sofrada, kardeşiyle münakaşa edip, anasının yediğini burnundan getiren değil.

Allah'a tazim için de Onun belirlediği sembol hareketler ile namaz kılandan daha çok, kıldığı namazın şuuruna eren misaldir veya. Ya da ezan okununca müziğin sesini kısandan, çağrıya icabet ile namaza hazırlanan daha saygılıdır gibi.

Av.İsmail Arslan